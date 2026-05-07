Vadhir Derbez rompe el silencio sobre denuncia por presunto abuso sexual de modelo de 19 años: él acusa extorsión

El hijo de Eugenio Derbez rompió el silencio tras revelarse una denuncia por presunta violación en su contra interpuesta por una modelo estadounidense. (CUARTOSCURO)

El actor y cantante Vadhir Derbez rompió el silencio luego de que se revelara una denuncia en su contra por presunta violación, la cual fue interpuesta por una modelo estadounidense de 19 años en la Ciudad de México.

Acompañado de su equipo legal, el hijo de Eugenio Derbez negó categóricamente las acusaciones y denunció haber sido víctima de extorsión, pues previamente le exigieron 350 mil dólares a cambio de no proceder legalmente en su contra.

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La denuncia fue presentada el pasado 2 de abril ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la CDMX y se dio a conocer públicamente este 6 de mayo en el programa De Primera Mano.

Qué dice la denuncia

Según el documento de 333 páginas, la joven fue contratada junto con otras modelos para participar en el rodaje de un video musical de Derbez. Las grabaciones se realizaron en cuatro fechas distintas a partir del 3 de marzo de 2026, siendo el 2 de abril el último día de llamado en la locación conocida como Bola El Papi, en Coyoacán.

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Vadhir Derbez y sus abogados hablan de la denuncia en su contra por supuesto abuso sexual. (Captura de pantalla/Imagen Televisión)

La denunciante relata que, tras varias horas de grabación en las que no tuvo contacto verbal con el cantante, alrededor de las seis de la tarde Derbez entró al camerino donde se encontraban las modelos. Al verla sentada en el suelo por falta de sillas, la habría tomado de la mano y llevado a su propio camerino, donde en un principio también había integrantes del equipo de producción.

Según el relato de la denuncia, las demás personas salieron del lugar y ambos quedaron solos, junto con el perro del cantante. En ese momento, Derbez le habría dado un beso sin su consentimiento y comenzado un contacto físico que ella describe como no consensuado.

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Tras el presunto incidente, la joven abandonó la locación, pidió ayuda a la agencia que la representa y se presentó ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para levantar la denuncia formalmente.

La Fiscalía capitalina otorgó medidas cautelares a la denunciante y activó el protocolo de investigación correspondiente, incluyendo evaluaciones ginecológica y psicológica. Hasta el momento no se ha confirmado si existe una orden de aprehensión contra el actor.

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“No pasó nada”: la respuesta de Vadhir Derbez

El cantante apareció de manera remota en De Primera Mano este 6 de mayo, acompañado de su equipo legal, para dar su versión de los hechos. “Si estoy aquí dando la cara es porque créeme que tenemos todas las pruebas de que todo esto no sucedió”, declaró Derbez al programa. “Se me hace durísimo tener que estar pasando por esto. No saben lo mal que la he estado pasando y nada más quiero que todo esto se arregle y se clarifique”.

Los hechos habrían ocurrido en la grabación de un video musical.

Cuando Gustavo Adolfo Infante le preguntó directamente qué fue lo que ocurrió, la respuesta de Derbez fue una sola palabra: “Nada”. El actor también confirmó al programa que sí reconoce a la denunciante: “Sí, claro, fue parte del video y de todo lo que hice”, dijo, sin dejar lugar a duda sobre la presencia de ambos en el set.

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El actor negó haber estado a solas con la denunciante en algún momento durante el rodaje. “No, por supuesto que no. No sé cuántas personas éramos en la filmación, pero hay suficientes testigos”, dijo al mismo programa. Su defensa señala que existen grabaciones del rodaje que demostrarían que los hechos descritos en la denuncia “son inexistentes”.

Derbez admitió que lo que más lo ha afectado no es la acusación en sí, sino las amenazas previas. “El hecho de que usen el sistema legal para amedrentarte y para buscar sacarte dinero, es algo que yo veía solo en las películas. No entendía el nivel de terror que te meten”, dijo al programa.

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Mensajes de extorsión por Instagram y WhatsApp

El abogado Enrique González Casanova, representante legal del cantante y actor, explicó al programa que la defensa no se enteró de la denuncia por vías oficiales, sino a través de mensajes de extorsión.

“Le llegan mensajes al señor Vadhir Derbez por medio de diversos celulares, también por Instagram y por diversas redes, pidiéndole dinero porque supuestamente había cometido algún abuso sexual en contra de una señorita que, la verdad, ni siquiera tenemos ubicado quién es”, dijo González al programa.

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Extorsión telefonica (Foto: Cuartoscuro)

Vadhir narró al programa que fue él mismo quien encontró los primeros mensajes al revisar sus redes sociales. Al inicio no entendió de qué se trataba, pero conforme llegaron más mensajes y le enviaron extractos de lo que parecía ser una carpeta de investigación, comenzó a tomarlo en serio. Los mensajes llegaban desde perfiles distintos de WhatsApp e Instagram, lo que dificultó rastrear su origen.

Tras negarse a pagar, comenzaron a llegar detalles sobre la locación del video y extractos de lo que aparentemente era la carpeta de investigación.

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Luego llegó la amenaza directa: si no entregaba 350 mil dólares, se libraría una orden de aprehensión en su contra. “Ahí están los WhatsApp”, señaló el abogado al programa. González también informó al programa que los mensajes de extorsión le decían explícitamente a Derbez que le pidiera el dinero a su padre: “Dile a tu papá, al fin ya sabemos que tiene dinero”, era la frase que, según el abogado, incluían los mensajes.

La defensa detalló al programa que cuenta con grabaciones continuas e ilimitadas de todo lo ocurrido en el set durante el horario en que supuestamente se cometió el delito: material del equipo de producción, del staff, de cámaras de la locación y de celulares privados de participantes. “Los hechos no pudieron haber sucedido”, afirmó González Casanova al programa. Derbez también señaló al programa que en sus grabaciones de video se puede verificar su paradero minuto a minuto durante toda la jornada.

Vadhir relaciona el caso con la exposición del patrimonio de su padre

Alessandra Rosaldo califica como "muy delicado" que se difunda el supuesto patrimonio de su esposo y cuestiona la veracidad de los datos publicados. (Instagram: @alexrosaldo)

El cantante vinculó la extorsión con la polémica reciente en torno a las supuestas cifras del patrimonio de Eugenio Derbez, que circularon en medios semanas atrás y generaron reacciones públicas de Alessandra Rosaldo.

“No sé qué tanto se relacione, pero cien por ciento siento que hay una responsabilidad también de dejar de exponer, porque tristemente vivimos en un país en el que no se puede hablar del dinero de la gente, porque sí te vuelves un blanco”, dijo el hermano de los también actores José Eduardo Derbez y Aislinn Derbez.

El actor también reveló al programa que, al mirar en retrospectiva, recuerda conversaciones en el set que le parecen sospechosas: “Me acuerdo mil veces de conversaciones que siempre terminaban desviadas hacia mi estilo de vida, dónde vivía y qué tipo de cosas tenía”, dijo. Señaló que en ese momento no supo leer las señales.

Defensa apunta a red colombiana; hay hay denuncia en la FEMDO

González Casanova señaló al programa que el equipo legal sospecha de una red de delincuencia organizada con presuntos vínculos entre una mafia colombiana y una mexicana.

Los abogados desconocen si se ha emitido una orden de aprehensión en contra de Vadhir Derbez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Es un grupo que se dedica a la trata de personas. Aparentemente rentan o se dedican a prestar servicios de modelos a diversas locaciones y con posterioridad estas aparentemente modelos se dedican a extorsionar a artistas, empresarios, etcétera”, explicó al programa.

El abogado precisó al programa que la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ya fue presentada.

Además, adelantó que presentarán una denuncia formal por extorsión ante las autoridades de la Ciudad de México. Señaló que otros dos empresarios se habrían acercado al equipo legal de Derbez para reportar situaciones similares, lo que reforzaría la hipótesis de un esquema organizado y reiterado.

La defensa también aclaró al programa que no ha tenido acceso formal a la carpeta de investigación y que el actor no ha sido notificado oficialmente de la denuncia en su contra.

Sobre la posible orden de aprehensión, González Casanova fue preciso: “No tenemos certeza de que exista. Aparentemente sí, mucha gente nos ha estado diciendo. No tenemos una confirmación legal”, dijo al programa.