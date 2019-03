Con el éxito y la fama llegaron algunas críticas que lo tildaban de ser solo un gran "diseñador mediático". Sin inmutarse respondía: "No hago nada que no me divierta. Es una forma de llegar al público que me ha dado muchas satisfacciones". Ibáñez no le temía a las cámaras ni la exposición. Era frecuente verlo en programas de moda como panelista o crítico. En el año 2008 se animó a participar en Bailando por un sueño, su pareja fue Lourdes Sánchez. Desenfadado y simpático, al año siguiente lo volvieron a convocar para participar en Cantando por un sueño.