México

Pensión Bienestar 2026: este es el último día para cobrar el pago de mayo-junio según el calendario oficial

La entrega escalonada por inicial del primer apellido permite evitar aglomeraciones y facilita que cada derechohabiente reciba su pensión en tiempo y forma

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Pensión del Bienestar
La entrega escalonada por inicial del primer apellido permite evitar aglomeraciones y facilita que cada derechohabiente reciba su pensión en tiempo y forma. (Gobierno de México)

Las Pensiones para el Bienestar correspondientes al bimestre mayo-junio 2026 comenzaron a depositarse desde el 4 de mayo. Los recursos se entregan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de cada persona derechohabiente. Quienes reciben estos apoyos pueden disponer de su dinero a partir de la fecha indicada en el calendario, sin necesidad de retirarlo el mismo día, ya que los fondos permanecen seguros y disponibles en la cuenta.

El operativo de pagos contempla una inversión social superior a los 104 mil millones de pesos, cifra destinada a cubrir los distintos programas que integran la política nacional de bienestar. Entre estos se encuentra la Pensión para Personas Adultas Mayores, que otorga 6 mil 400 pesos bimestrales a personas mayores de 65 años. Las mexicanas de entre 60 y 64 años acceden a la Pensión Mujeres Bienestar por 3 mil 100 pesos cada dos meses, con el propósito de fortalecer su autonomía económica.

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Los beneficiarios pueden retirar sus recursos a partir de la fecha asignada en el calendario, sin la obligación de hacerlo el mismo día del depósito, ya que el dinero permanece seguro en la cuenta.
Los beneficiarios pueden retirar sus recursos a partir de la fecha asignada en el calendario, sin la obligación de hacerlo el mismo día del depósito, ya que el dinero permanece seguro en la cuenta.

Pagos escalonados y cierre del calendario

El pago del bimestre mayo-junio se realiza en bloques, de acuerdo con la inicial del primer apellido, lo que permite una entrega ordenada y evita la saturación en las sucursales del Banco del Bienestar. El calendario diseñado por las autoridades establece que el último día para recibir el depósito correspondiente será el miércoles 27 de mayo. A partir de esa fecha, todas las personas beneficiarias podrán disponer de sus recursos según la modalidad que les corresponde. Las autoridades insisten en que no es necesario acudir el mismo día del depósito, pues los fondos permanecen seguros en la cuenta bancaria.

Además de los programas mencionados, la Pensión para Personas con Discapacidad entrega 3 mil 300 pesos bimestrales conforme a los criterios de cobertura, mientras que el Programa de Madres Trabajadoras proporciona 1,650 pesos cada dos meses a quienes tienen menores a su cargo. El esquema escalonado de pagos busca garantizar que los recursos lleguen de manera directa, segura y sin intermediarios, reafirmando el compromiso con la atención y el bienestar de los sectores más vulnerables del país.

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La dispersión del pago bimestral de las Pensiones para el Bienestar sigue un calendario por apellido y concluye el 27 de mayo, con el objetivo de garantizar una entrega ordenada y segura de los recursos.
La dispersión del pago bimestral de las Pensiones para el Bienestar sigue un calendario por apellido y concluye el 27 de mayo, con el objetivo de garantizar una entrega ordenada y segura de los recursos.

Fechas y letras según el calendario oficial de pagos de Pensiones para el Bienestar en mayo 2026

  • A: 4 de mayo (lunes)
  • B: 5 de mayo (martes)
  • C: 6 y 7 de mayo (miércoles y jueves)
  • D, E, F: 8 de mayo (viernes)
  • G: 11 y 12 de mayo (lunes y martes)
  • H, I, J, K: 13 de mayo (miércoles)
  • L: 14 de mayo (jueves)
  • M: 15 y 18 de mayo (viernes y lunes)
  • N, Ñ, O: 19 de mayo (martes)
  • P, Q: 20 de mayo (miércoles)
  • R: 21 y 22 de mayo (jueves y viernes)
  • S: 25 de mayo (lunes)
  • T, U, V: 26 de mayo (martes)
  • W, X, Y, Z: 27 de mayo (miércoles)
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