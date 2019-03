"El otro día me dijo 'te quiero mucho, aunque me das demasiado'. La relación es muy cordial, pero él sabe que hay cosas que no me gustan y las digo, y las diré siempre; hay cosas que no me gustan del país, por más que yo lo haya votado. Lo del tarifazo es una cosa tremenda, no hay país que soporte esas tarifas. A menos que sean unos sueldazos fabulosos, entonces está compensado. La gente está muy mal, es una lástima, que se pongan las luces y traten de remontar esto antes de octubre porque sino la cosa va a estar muy peleada", sentenció.