Al ser consultada sobre el alza del dólar y la situación económica, Mirtha indicó: "Creo que va a seguir subiendo, así que apúrense a comprar. No compro dólares, no voy a decir en este momento de qué forma ahorro el dinero. Pero algo hay que cambiar. Apoyé mucho a este Gobierno, pero así no se puede continuar".