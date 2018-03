"No (risas), pero no se habló de política. Cada uno contó cosas, ellos hablaron de fútbol, fue informal totalmente. Además, ¿el presidente no puede recibir dos horas a personalidades del mundo artístico?, ¿qué tiene de malo? Todos lo conocemos de toda la vida a Mauricio, la prueba está en que todos los que estábamos ahí lo tuteamos. Menos Mariana, que es la más jovencita, que no sé si lo conocía de antes, Mariana Fabbiani, pero la pasamos muy bien, muy agradable", expresó.