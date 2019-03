Este fallo de la Cámara es un guiño para Maradona y vuelve a poner en el centro de la escena una de las causas que más conmoción trajo entre él y Claudia ya que entre los más de 400 objetos que el exfutbolista le reclama hay trofeos como las camisetas con las que el Diez salió campeón en México 1986 y regalos que tuvo desde Fidel Castro a Muamar Gadafi. "En una Justicia tan golpeada como la Argentina poder tener un fallo tan contundente como el de las tres camaristas nos invita a pensar que no todo está perdido y que podemos confiar en sistema judicial que actúe con ecuanimidad y sobre todo con fundamentos", aseguró Morla quien también se quejó por la falta de argumentos de la Jueza Carminati para denegar el allanamiento: "La presentación se hizo en 2016 y la Jueza demoró más de dos años para componer un fallo donde no solo no hay Justicia, sino que además carece de fundamentos y parece no haber ni siquiera leído nuestros fundamentos por los que solicitábamos la medida".