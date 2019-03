María Julia siempre comparte los logros de su hijo en las redes sociales y sus emotivas palabras, en las que refleja su amor de madre, logran conmover a sus seguidores: "Y ahora cuando lo duerma le voy a decir al oído lo mismo que todos los días, los que no hace caso ni come frutas también. Le voy a decir: 'Estoy muy orgullosa de vos, mi amor, porque estás logrando todo lo que te proponés'. Él se ríe, me mira fijo y me pone la oreja cerca de la cara para que le dé un beso. ¿Qué quieren que les diga? Hay un programa mejor que éste? Creo que no", había escrito hace unas semanas.