Del ejemplar gesto de los hinchas al hit argentino que sorprendió: las perlitas de Japón en el empate ante Países Bajos

La afición nipona juntó botellas, envoltorios y restos de comida en bolsas azules, mientras las redes amplificaron la práctica vinculada a la limpieza

En el partido entre Países Bajos y Japón por el Grupo F del Mundial 2026, la atención se centró en los aficionados japoneses que, al terminar el encuentro, comenzaron a recolectar cuidadosamente los residuos dispersos por las tribunas del AT&T Stadium de Arlington. Mientras la multitud se retiraba del estadio en Texas, los hinchas asiáticos permanecieron en sus lugares, concentrados en reunir botellas, envoltorios y restos de comida en bolsas azules.

La singularidad de la escena radicó en el contraste con la costumbre de otros públicos. No era la primera vez que los seguidores japoneses realizaban esta práctica en certámenes internacionales, pero su presencia en el torneo estadounidense renovó la conversación sobre el significado de este acto. El fenómeno se viralizó en redes sociales, donde usuarios de diferentes países expresaron sorpresa y respeto por el compromiso mostrado por la hinchada asiática.

PUBLICIDAD

La explicación tras este comportamiento habitual se encuentra en una palabra clave del idioma japonés: O-soji. Esta noción va mucho más allá de la limpieza doméstica, implica un principio de respeto hacia los demás y hacia los espacios compartidos. En Japón, limpiar no solo es un deber práctico, sino una expresión de responsabilidad social y cuidado del entorno común. Para los hinchas, dejar el estadio en condiciones óptimas es una forma de agradecer el espacio y de convivir con miles de personas bajo una misma pasión.

La melodía con base en “Pop Goes The World” apareció en las tribunas de Arlington y llamó la atención de simpatizantes sudamericanos

Mientras la recolección de residuos ocupaba la atención de las cámaras, otra sorpresa emergía desde las tribunas cuando durante el encuentro los hinchas japoneses entonaban en español una melodía reconocida por cualquier aficionado del fútbol argentino. El cántico con el ritmo de “Pop Goes The World” de Men Without Hats se escuchó con fuerza en el estadio. Esta adaptación, que clubes como River Plate y Boca Juniors han popularizado en la Argentina y que ha acompañado a la selección nacional en diversas competencias, fue rápidamente identificada por los simpatizantes sudamericanos que seguían el partido.

PUBLICIDAD

En el caso de Japón, sus hinchas sorprendieron al alentar a su equipo con el cántico “Ganbare Nippon”, que repitieron durante todo el encuentro y que traducido al español significa “Vamos Japón”. El partido terminó igualado 2-2 con goles de Virgil van Dijk y Crysencio Summerville para la Oranje, mientras que Keito Nakamura y Daichi Kamada marcaron para el conjunto asiático.

Durante la jornada, el cántico en cuestión marcó la concentración de los seguidores japoneses en los alrededores del estadio, creando un ambiente festivo y multicultural antes del inicio del encuentro frente a Países Bajos. La combinación de estos dos fenómenos, la limpieza voluntaria y el canto en español, colocó a la afición japonesa en el centro de la conversación global sobre el Mundial.

PUBLICIDAD

En el horizonte inmediato, la selección de Japón se prepara para enfrentar a Túnez y luego a Suecia en el cierre de la fase de grupos. Mientras tanto, la imagen de sus hinchas limpiando y cantando en español ya forma parte del repertorio de postales del torneo. Por otro lado, el otro partido del grupo también será este domingo entre Suecia y Túnez.

La hinchada japonesa aplaudió a sus jugadores al finalizar el partido (REUTERS/Issei Kato)