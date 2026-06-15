Crimen y Justicia

Detuvieron a un sospechoso por el crimen de Cinthia Lazarte, la mujer hallada en un auto incendiado en Tucumán

Se trata de Roberto José Fuentes. Las cámaras de seguridad lo registraron saliendo del vehículo donde apareció el cuerpo de la víctima. Este lunes se darán a conocer los cargos en su contra

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Tucumán mujer homicidio
La mujer de 41 años fue hallada semidesnuda, con un cable alrededor del cuello y con signos de violencia (Fuente/Facebook/Daiana López)

En las últimas horas, la Policía de Tucumán detuvo a un sospechoso por el crimen de Cinthia Verónica Lazarte, la mujer de 41 años que fue hallada muerta dentro de un auto incendiado. La acusación en su contra se conocerá este lunes, luego una audiencia de formulación de cargos.

Según pudo saber Infobae, se trata de Roberto José Fuentes. El análisis de las cámaras de seguridad fue clave para dar con el sospechoso, ya que, según las fuentes judiciales consultadas por este medio, se lo ve saliendo del vehículo donde la mujer fue encontrada sin vida.

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La Policía encontró el cuerpo de la mujer dentro de un auto en la calle Francia al 1160
La Policía encontró el cuerpo de la mujer dentro de un auto en la calle Francia al 1160

El hallazgo ocurrió el sábado, cerca de la 1:30 de la madrugada, en la calle Francia al 1160, en la zona este de San Miguel de Tucumán. Efectivos policiales fueron alertados por vecinos sobre un auto que se incendiaba.

Tras controlar las llamas, los agentes inspeccionaron el vehículo y en su interior hallaron el cuerpo de una mujer.

La víctima fue identificada como Cintihia Verónica Lazarte, de 41 años

La Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, bajo la dirección de Pedro Gallo y con la participación de la investigadora Sylvina Ojeda, intervino en el caso y dispuso las primeras diligencias. También trabajó el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), junto con especialistas en Criminalística, Bioquímica y Medicina Forense.

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Según informó el medio local La Gaceta, la mujer estaba semidesnuda y con un cable alrededor del cuello. De acuerdo con los informes preliminares, Lazarte presentaba signos de violencia, por lo que el caso comenzó a investigarse como un posible homicidio.

En cuanto al vehículo, las autoridades señalaron que quedó destruido por el fuego. Los investigadores intentan determinar si el incendio fue provocado y si tuvo como finalidad ocultar pruebas vinculadas al crimen.

Poder Judicial de Tucumán
Eset lunes a las 11 se llevará a cabo la audiencia de formulación de cargos, donde la fiscalía expondrá la imputación que le atribuye al detenido

Quién era Cinthia Verónica Lazarte

Cinthia, conocida como “Piba”, tenía 41 años y se encontraba en situación de calle desde los 15 años.

Su historia personal y las circunstancias de su vida fueron reconstruidas por familiares, allegados y referentes sociales tras conocerse el hallazgo de su cuerpo. “Era una mujer que necesitaba ayuda y a la que tratábamos de acompañar. Su final nos da mucha tristeza”, lamentó la hermana Hilda, de la Congregación de las Hermanas BPS, en diálogo con La Gaceta.

Según trascendió, era usual verla deambular por la zona donde encontraron su cuerpo. Además, confirmaron que era madre de cuatro hijos, cuyas edades van desde los cinco a los 19 años. Debido a la situación de Lazarte, los cuatro fueron institucionalizados.

Crimen Tucumán mujer
“Que se haga justicia y no quede en la nada”, publicó una amiga de la víctima

Tras confirmarse la trágica noticia, conocidos de la víctima la despidieron en redes sociales. “Que se haga justicia y no quede en la nada. Nadie merece morir así con tanta maldad”, compartió en sus redes sociales una mujer. Y concluyó: “Descansá en paz piba querida”.

“Las veces que te crucé y hasta te acercamos en la moto, creo que no merecías morir de esa forma. Descansá en paz piba”, compartió otra conocida de la víctima en sus redes.

Crimen Tucumán mujer
“Descansá en paz piba”, compartió otra amiga de Lazarte

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