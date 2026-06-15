Fotos y videos del banderazo argentino en Kansas City: la historia detrás del bombo de Tula y los pedidos por la cuarta

Una multitud de personas se reunió en el restó Argentino "Los Hornos" donde palpitaron la previa del debut de Argentina ante Argelia por la Copa del Mundo

El bombo de Tula sonó en Kansas City. El instrumento que Carlos “Tula” Pascual llevó a 13 Mundiales consecutivos, el mismo que Juan Domingo Perón le regaló en 1971 y que se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de la hinchada argentina, resonó este fin de semana en el corazón de Missouri, a días del debut de la selección argentina en el Mundial 2026.

Entre 1.000 y 1.200 personas se reunieron frente al restaurante Los Hornos, ubicado en 10004 NW Executive Hills Blvd, en un banderazo que mezcló banderas celestes y blancas, bombos, platillos, réplicas de la Copa del Mundo y el ya clásico "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar“, con el recuerdo a Diego Maradona, a los pibes de Malvinas y al deseo de conquistar una cuarta estrella. Entre los presentes no solo había argentinos residentes en la zona: también se sumaron ciudadanos estadounidenses al encuentro.

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El ambiente estuvo marcado por las camisetas de la Albiceleste, muchas con el número 10 y los nombres de Messi o Maradona en la espalda. Desde las tribunas improvisadas del estacionamiento del complejo, los hinchas desplegaron banderas con imágenes del ex jugador: una con Maradona besando la Copa del Mundo y la frase “La Cabra”, otra con su figura fumando un habano.

Un grupo de percusión con bombos y platillos marcó el ritmo durante toda la concentración, mientras una carpa azul con el logo de Quilmes —la marca organizadora del evento— enmarcaba la postal. En el lugar también se vendían remeras de Messi con el logo de Kansas City 2026 y Argentina a 20 dólares, además de Fernet, cervezas y empanadas.

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Una multitud se congregó al aire libre, con camisetas y sombreros con los colores de la bandera argentina

El protagonista inesperado de la jornada fue Willy, un argentino radicado en Estados Unidos que terminó tocando el bombo de Tula sin haberlo planeado. “Nunca supe que iba a terminar tocando este bombo. Me encontré con esta sorpresa hoy”, reconoció en diálogo con Infobae. “Es el bombo de Tula. La familia lo hizo llegar acá. Yo soy un amigo de la persona que gestionó esto y me encomendó que le meta. Soy el baterista del grupo”, explicó.

La historia del instrumento le dio al momento una dimensión particular: Tula murió en febrero de 2024, a los 83 años, después de haber presenciado la consagración argentina en Qatar 2022 y de recibir, en nombre de toda la hinchada celeste y blanca, el premio The Best a la mejor afición del mundo en 2023.

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El bombo de Tula, el instrumento que Carlos Pascual llevó a 13 Mundiales consecutivos, sonó en Missouri a días del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Para Willy, tocar ese bombo en tierra extranjera fue una experiencia que lo desbordó. “Hay como un vértigo, hay un cosquilleo, mucha emoción. Por momentos empiezo a extrañar Argentina”, admitió.

Y fue más allá: “Me hace pensar a toda la gente... a mis hijos, a mi familia, a mi mujer. Los mundiales yo por lo general me gusta verlos solo porque me pongo muy nervioso. Y ahora estoy extrañando un poco y esta es una manera de estar un poco en casa, estar acá con toda la hinchada y tener el bombo y hacer que la gente se una alrededor del bombo". El martes, según confirmó, irá al estadio a ver el debut de la Selección, y después tiene previsto seguirla hasta Dallas.

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Imagen de archivo del Tula con su característico bombo

La elección del lugar no fue casual. Los Hornos es el único restaurante ciento por ciento argentino de Kansas City, propiedad de la pareja tucumana Isolina de la Vega e Isolina de la Vega y Darío Jerez Leavy, quienes llegaron a la ciudad en marzo de 2022 y abrieron el local ese mismo agosto.

El establecimiento obtuvo autorización para usar todo el estacionamiento del complejo durante el Mundial, lo que permitió recibir a cientos de hinchas en el exterior. Adentro hay televisores; afuera, una pantalla gigante. El restaurante queda a 17 minutos del Hotel Origin, donde se aloja la delegación albiceleste, y a apenas 7 del aeropuerto internacional.

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Los fanáticos acudieron con múltiples banderas argentinas, varias de ellas con la imagen de Diego Maradona y Lionel Messi. Un gran número de personas, muchas vestidas con camisetas celestes y blancas se reunieron en la puerta del restó argentino, Los Hornos

Entre los hinchas presentes se vieron camisetas de Newells, Rosario Central, Atlético Tucumán, San Lorenzo, Lamadrid, All Boys y Unión de Santa Fe. Una postal que condensó, en pleno Missouri, la geografía del fútbol argentino.

El bombo de Tula, que recorrió el mundo desde Alemania 1974 hasta Qatar 2022, estuvo presente dos días antes del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Willy lo resumió con pocas palabras al final de la entrevista: “Un delirio”.

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