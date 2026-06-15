Honduras

Presidente de Honduras descarta privatizar la empresa estatal de energía, pero admite que es un desafío económico

El presidente Asfura aseguró que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica seguirá siendo propiedad de los hondureños, pero advirtió sobre la crisis latente.

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Vista general de la fachada del edificio de la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador/Archivo
Vista general de la fachada del edificio de la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador/Archivo

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, afirmó que la crisis financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica es el principal problema económico de Honduras y aseguró que su gobierno no prevé privatizarla. Durante una comparecencia pública, sostuvo que el objetivo es sanear las finanzas de la estatal y mantener su carácter público.

“La ENEE es de los hondureños y seguirá siendo de los hondureños”, afirmó el presidente. Agregó que el problema no es la propiedad de la empresa, sino la necesidad de rescatar sus finanzas y garantizar su sostenibilidad.

La situación se da en medio de pérdidas millonarias, deudas acumuladas, problemas de infraestructura y una creciente demanda de energía de la población y del sector productivo.

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La ENEE y finanzas públicas

La situación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ha sido durante años uno de los temas más sensibles para las finanzas del Estado hondureño.

Informes técnicos y organismos económicos han señalado que las pérdidas operativas, los subsidios, las dificultades de cobro y las obligaciones financieras acumuladas han generado una fuerte presión sobre el presupuesto nacional.

Asfura sostuvo que la recuperación de la ENEE es fundamental para liberar recursos que puedan destinarse a otras áreas para la población.

“El gran problema económico que tenemos es la ENEE. Si no tomamos medidas, eso nos va a causar muchos más problemas”, afirmó el mandatario. Según dijo, la situación de la empresa impacta directamente la capacidad del Gobierno para impulsar proyectos de desarrollo.

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El sistema energético de Honduras incide en la competitividad, la atracción de inversiones y la generación de empleo, según el análisis citado.
El sistema energético de Honduras incide en la competitividad, la atracción de inversiones y la generación de empleo, según el análisis citado.

También señaló que una empresa eléctrica financieramente estable permitiría fortalecer la inversión pública en sectores como salud, educación, seguridad e infraestructura.

Energía y crecimiento

El presidente señaló que la solución de los problemas estructurales de la estatal eléctrica no debe verse únicamente como un asunto administrativo, sino como una pieza para el crecimiento económico del país.

Expertos coinciden en que el sistema energético tiene una incidencia directa sobre la competitividad nacional, la atracción de inversiones y la generación de empleo.

Las interrupciones del servicio, los elevados costos operativos y las dificultades financieras de la empresa impactan tanto a hogares como a empresas y limitan en muchos casos las posibilidades de expansión económica.

Por eso, el Gobierno considera prioritario impulsar medidas orientadas a fortalecer la capacidad operativa y financiera de la ENEE sin alterar su condición de empresa pública.

Mejores necesarias

Durante su intervención, Asfura también abordó otros aspectos de la gestión gubernamental y aseguró que los ciudadanos comenzarán a observar avances progresivos en áreas vinculadas al desarrollo nacional.

El presidente sostuvo que su administración trabaja en proyectos orientados a mejorar la red de salud pública, fortalecer la infraestructura vial y ampliar la capacidad de respuesta del Estado en distintas regiones del país.

Aunque reconoció que muchos de estos cambios requieren tiempo para consolidarse, aseguró que los resultados comenzarán a reflejarse gradualmente en beneficio de la población.

“Honduras va cambiando poco a poco hacia un nuevo rumbo”, expresó el mandatario, que pidió paciencia a la ciudadanía mientras continúan ejecutándose los programas y proyectos contemplados en su plan de gobierno.

Asfura adelantó que las alcaldías recibirán maquinaria, equipo y herramientas para mejorar la ejecución de proyectos comunitarios y atender las necesidades de sus municipios.

La iniciativa busca dotar a las administraciones locales de mayores recursos para la construcción y mantenimiento de infraestructura, la atención de emergencias, el mejoramiento de caminos y la ejecución de obras de beneficio social.

El presidente Nasry Asfura aseguró que la ENEE no será privatizada durante su administración. (FOTO: Presidencia de Honduras)
El presidente Nasry Asfura aseguró que la ENEE no será privatizada durante su administración. (FOTO: Presidencia de Honduras)

El desafío para la gestión

La recuperación de la ENEE se perfila como uno de los principales retos de la administración de Asfura y como un factor determinante para el desempeño económico del país en los próximos años.

El sector energético continúa siendo una de las áreas más observadas por organismos financieros, inversionistas y sectores productivos debido a su impacto sobre las finanzas públicas y la actividad económica nacional.

El mensaje del mandatario apunta a despejar dudas sobre una posible privatización de la ENEE y a reforzar que el objetivo de su administración es rescatar la empresa sin renunciar a su carácter público.

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