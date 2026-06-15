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Millones de trabajadores en Colombia están siendo estafados a la hora de pagar la planilla de seguridad social: estos son los más afectados

Expertos advierten sobre errores frecuentes al compartir información en Internet y recomiendan mayor atención a señales de alerta al operar en plataformas virtuales

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Alertan a comerciantes por estafas en pago a través de Nequi o Daviplata - crédito Colprensa
El auge de la plataformas digitales facilitó los pagos y redujo en parte el uso de efectivo en Colombia - crédito Colprensa

El auge de los trámites y pagos digitales en Colombia consolidó nuevas dinámicas para trabajadores, emprendedores y empleadores. Sin embargo, el proceso coincidió con un marcado aumento de fraudes electrónicos, hecho que es evidenciado por miles de denuncias de estafas presentadas en 2025 ante el Centro Cibernético Policial.

En Colombia, los fraudes digitales vinculados a pagos y trámites por internet muestran un crecimiento alarmante, con más de 64.000 denuncias en 2025, una cifra que ha activado las alarmas en empresas de servicios en línea y en instituciones de protección al usuario.

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Ante esto, las entidades y empresas advirtieron que la digitalización brinda facilidad para las gestiones y el pago de obligaciones, como la seguridad social. No obstante, el desconocimiento de los usuarios y la confianza excesiva constituyen los principales factores de vulnerabilidad ante estafas digitales.

Modalidades de fraude digital en los pagos en línea

Dentro de las prácticas habituales de los delincuentes figuran la creación de páginas web ilegítimas que suplantan a entidades reconocidas, como miplanilla.com o Compensar. Usuarios desprevenidos pueden acceder a estos portales por medio de anuncios publicitarios o búsquedas web, atraídos por la promesa de asistencia y solución de problemas.

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Una mano sostiene un billete de 50.000 pesos colombianos sobre una mesa de madera. Otros billetes, monedas, un recibo y una calculadora están visibles.
La planilla de seguridad social de un trabajador se paga mensualmente - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El contacto posterior frecuentemente ocurre mediante WhatsApp, donde supuestos representantes utilizan logotipos y nombres institucionales para ganar la confianza de las víctimas y obtener información bancaria o claves personales.

Además, suelen ejercer presión con mensajes que exigen pagos inmediatos o advierten sobre bloqueos ficticios del servicio. Los métodos se apoyan en identidades visuales falsas y amenazas urgentes, elementos comunes en las maniobras de fraude digital.

Quiénes son los principales afectados y el llamado a la prevención

La mayoría de personas que sufren estos engaños son usuarios que efectúan pagos digitales por primera vez, sobre todo, trabajadores independientes y personas naturales poco familiarizadas con estos servicios.

Al respecto, el gerente de miplanilla.com, Gabriel Villegas, señaló que “por lo general, este tipo de situaciones se concentran principalmente en personas naturales e independientes que realizan sus pagos por primera vez y buscan opciones rápidas de atención”.

Sobre las acciones preventivas, Villegas afirmó que “la mejor forma de enfrentar este tipo de fraude es la prevención.” Asimismo, hizo un llamado a los ciudadanos: “Nuestro llamado es a que los usuarios verifiquen siempre que están en el portal oficial y no entreguen información sensible a través de enlaces o contactos no verificados.”

Persona con capucha sentada de espaldas frente a múltiples monitores. Las pantallas muestran código, inicio de sesión de Microsoft 365, alerta de phishing y alerta cibernética del FBI.
En Colombia, los intentos y reportes de fraude digital ocurren a diario, con más de 148.752 denuncias anuales por estafas y delitos informáticos - Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo detectar y evitar el fraude digital en trámites y pagos

Expertos y organizaciones como miplanilla.com, Compensar y el Centro Cibernético Policial insisten en la necesidad de efectuar acciones de verificación antes de entregar datos personales en la red.

Es recomendable:

  • Escribir personalmente la dirección web en el navegador.
  • Observar que el portal opere con “https://” y que muestre un candado de seguridad.
  • Desconfiar de cualquier enlace recibido mediante mensajes, redes sociales, correos electrónicos o códigos QR de procedencia desconocida.

Dentro de las señales de alerta figuran:

  • Dominios con errores ortográficos o ligeras variaciones del sitio oficial.
  • Mensajes que exigen pagos urgentes.
  • Entrega de información confidencial.
  • Perfiles de WhatsApp e identidades visuales inconsistentes o poco claras.

La vigilancia de detalles como fotografías borrosas, datos incompletos o inconsistencias en los canales de contacto puede ser determinante para identificar un sitio fraudulento.

Respuestas y campañas para enfrentar las estafas digitales

Ante la proliferación del fraude digital, operadores y entidades fortalecieron el monitoreo y activaron canales oficiales para la denuncia.

  • Miplanilla.com y Compensar: ofrecen plataformas exclusivas para reportar irregularidades y validar dudas, complementando estas acciones con campañas de educación y autoprotección digital.
  • Centro Cibernético Policial: mantiene en permanente actualización sus protocolos de atención a víctimas y análisis de nuevas modalidades delictivas, en colaboración con otras instituciones, para anticipar amenazas y proteger a los usuarios.
  • Banco de la República: reaccionó ante el aumento del sistema de pagos inmediatos Bre-B promoviendo mayores estándares de seguridad y educación financiera, en respuesta a la intensificación de las actividades digitales.
Bre-B, impulsado por el Banco de la República, habilita pagos y transferencias en tiempo real entre entidades financieras en Colombia - crédito Banco de la República
Bre-B, impulsado por el Banco de la República, habilita pagos y transferencias en tiempo real entre entidades financieras en Colombia - crédito Banco de la República

El crecimiento de los pagos digitales y el desafío de la seguridad

La expansión sostenida de los pagos electrónicos está transformando la vida cotidiana en Colombia. Durante los primeros seis meses de funcionamiento del sistema Bre-B, lanzado en octubre de 2025 por el Banco de la República, se registra que:

  • Hay más de 34 millones de usuarios y se superan 670 millones de transacciones.
  • El volumen movilizado en ese periodo ascendió a más de $105 billones, con operaciones diarias que aumentaron de 1,5 millones a más de 5 millones, según los datos aportados por la entidad.

Si bien la masificación de estos servicios genera oportunidades, al mismo tiempo incrementa la exposición a amenazas cibernéticas. Las autoridades financieras y los operadores de información alertan sobre la necesidad de extremar las precauciones y fortalecer la protección de datos.

Frente a este escenario, las recomendaciones apuntan a mantener una vigilancia constante y una actitud activa de autocuidado. Sólo así se pueden reducir los riesgos y fortalecer la confianza en el ecosistema digital.

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