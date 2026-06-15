Colombia

Alcalde Galán rechazó el presunto caso de abuso en Usaquén y confirmó la captura del supuesto agresor

El hombre extranjero que fue acusado por la comunidad quedó bajo custodia policial mientras avanza la investigación a cargo de la Fiscalía General de la Nación que se encargará de establecer lo ocurrido y definir las responsabilidades del caso

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Los agentes policiales capturaron al sujeto que fue señalado por vecinos de Usaquén por abusar sexualmente de un niño en un balcón de un edificio residencial - crédito Denuncias Antioquia y María Lucía Villalba / X

El alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán confirmó la atención de un presunto caso de abuso sexual en contra de tres menores de edad en Usaquén, al norte de la capital del país, después de que se difundieran escandalosas imágenes de un sujeto sujetando a un pequeño en un balcón de un apartamento ubicado en la carrera 106 con carrera 19.

El mensaje del mandatario capitalino fue de rechazo a todo tipo de actos en contra de los menores de edad: “En Bogotá no puede haber espacio para el maltrato ni para el abuso a niños y niñas”.

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El alcalde de Bogotá publicó su postura a través de la red social X, donde afirmó que la Policía y equipos distritales atendieron la alerta hecha por la comunidad sobre un presunto caso de abuso sexual contra un menor de edad durante la tarde del domingo 14 de junio de 2026.

En su mensaje, precisó que la Policía de Infancia y Adolescencia, gestores locales y las secretarías de Gobierno y Seguridad acudieron al lugar, mientras el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) también fue informado.

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Abuso infantil, protección de menores, violencia, derechos del niño, infancia vulnerable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los tres niños fueron llevados a valoración médica y el señalado por la comunidad quedó bajo custodia policial mientras avanza la investigación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Avances sobre el caso que generó indignación en Bogotá

Según la publicación del alcalde Galán, tres niños que estaban en el apartamento fueron trasladados por las autoridades a un centro médico para su valoración, con el fin de establecer lo sucedido al interior del apartamento.

Del mismo modo, agregó que la persona señalada por la comunidad como el presunto abusador sexual quedó bajo custodia de la Policía Metropolitana de Bogotá y que tanto la Fiscalía General de la Nación como las autoridades deberán establecer qué ocurrió y las posibles responsabilidades.

Cabe mencionar que las redes sociales se llenaron de videos en los que se aprecia la situación ocurrida hacia el mediodía del domingo, en el momento en el que los vecinos del exclusivo sector de la ciudad alertaron a la Policía sobre una situación dentro de un edificio residencial.

Ante la gravedad de la alerta, los uniformados se desplazaron rápidamente hasta el inmueble para verificar la situación y activaron la protección de los menores que se encontraban en el lugar.

Mensaje de Carlos Fernando Galán sobre el caso de abuso en Usaquén - crédito Carlos Fernando Galán X
Mensaje de Carlos Fernando Galán sobre el caso de abuso infantil en Usaquén - crédito Carlos Fernando Galán X

La reacción de las autoridades

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, indicó que los habitantes del sector presenciaron una situación irregular que involucraba a un adulto y a un niño dentro del apartamento. Esa alerta permitió la intervención oficial y el traslado de los menores para la verificación médica correspondiente.

Entre tanto, se sabe que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dispuso un equipo de defensoría de familia para asumir el caso: “Ante un caso de presunta violencia sexual en Bogotá, se activó de manera inmediata la ruta de atención con la Policía de Infancia y Adolescencia. Los niños están acompañados por un equipo de Defensoría de Familia que adelanta la verificación de derechos y garantiza su protección”.

A su vez, la Procuraduría General de la Nación también rechazó el hecho y señaló que se encuentra haciendo seguimiento a lo ocurrido y señaló que “condena de manera enfática el presunto acto de violencia sexual perpetrado contra un menor de edad, presuntamente por un extranjero en el norte de Bogotá”.

Los equipos distritales y nacionales trabajan por esclarecer el caso y restablecer los derechos de los menores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Los equipos distritales y nacionales trabajan por esclarecer el caso y restablecer los derechos de los menores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ante la circulación de las imágenes en las que se ve el menor de edad en el balcón, acompañado por el señalado abusador, el Icbf recordó la importancia de proteger a los menores de edad y evitar que el material audiovisual sea difundido: “Hacemos un llamado a la ciudadanía, medios de comunicación y usuarios de redes sociales a no difundir imágenes, videos o contenidos que expongan a niñas, niños y adolescentes. Su intimidad e integridad deben prevalecer. Evitemos la revictimización y contribuyamos a su protección”.

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