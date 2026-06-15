La “respuesta” de Magui Corceiro al video de Lando Norris con la famosa influencer que se volvió viral: bikini y playa

Dos días después de que las imágenes del campeón de Fórmula 1 junto a Alix Earle en un restaurante de Cannes inundaran las redes, la actriz y modelo portuguesa apareció en Instagram con un reel frente al mar

Dos días después de que las imágenes de Lando Norris bailando con la influencer Alix Earle en Cannes se viralizaran en redes sociales, Margarida “Magui” Corceiro publicó varios videos y fotos en bikini frente al mar en su cuenta de Instagram. La modelo y actriz portuguesa de 23 años no escribió ningún texto en la publicación, pero sus seguidores interpretaron estos posteos de las últimas horas como una respuesta implícita al revuelo mediático generado por su expareja.

Corceiro, de 23 años, no incluyó ningún texto en su publicación. Sus seguidores la interpretaron como una respuesta implícita al revuelo mediático generado por su expareja

El video de Norris y Earle en el restaurante La Guérite, el 8 de junio, había circulado sin que ninguno de sus representantes emitiera declaración alguna, según reportó TMZ. Las imágenes mostraban al campeón de Fórmula 1 y a la influencer estadounidense de 25 años durante casi tres horas, con botellas en la mesa y rodeados de un grupo que incluía a Anastasia Karanikolaou —amiga de Kylie Jenner— y otros creadores de contenido como Jake Shane, Ali Meller y Stella Jones. El piloto llegó a esa noche tras abandonar el Gran Premio de Mónaco por problemas mecánicos.

PUBLICIDAD

El piloto de F1 fue visto con la influencer

Los posteos de Corceiro llegaron en la previa del Gran Premio de Barcelona-Catalunya, donde Norris terminó tercero el domingo 14 de junio. El podio resultó íntegramente británico por primera vez desde 1968, con Lewis Hamilton primero para Ferrari y George Russell segundo. El campeón defensor sumó 15 puntos y trepó en el campeonato de pilotos, donde hasta ese fin de semana marchaba sexto, igualado con su compañero de equipo Oscar Piastri.

La ruptura entre Norris y Corceiro no llegó en un comunicado formal. Ocurrió en el paddock de Baréin, durante los ensayos de pretemporada de 2026, cuando el piloto Carlos Sainz Jr. le preguntó sin rodeos por su situación sentimental. “Se terminó. Soltero”, respondió Norris. El video circuló en TikTok y The Sun lo tomó como referencia. La separación se produjo apenas cuatro meses antes de las imágenes en Cannes.

PUBLICIDAD

La ex pareja del corredor de Fórmula 1 causó impacto en las redes sociales con varios posteos sensuales

El camino hasta ese punto había sido largo. Norris y Corceiro fueron vistos juntos por primera vez en Mónaco en 2023, en un momento que encendió la prensa del espectáculo porque la modelo mantenía en ese entonces una relación de cuatro años con el futbolista Joao Félix. Corceiro salió al paso con un comunicado en Instagram: “Joao Félix y yo no estamos juntos como pareja desde algún tiempo. Tengo la suerte de ser parte de su vida. Estamos bien, felices y amigos como siempre lo fuimos”. Norris habló del vínculo en British Vogue: “Todo en ella me parece especial. Es alguien con quien puedo ser yo mismo”.

La modelo aprovechó sus días de descanso en Grecia y compartió varias imágenes que causaron sensación en las redes sociales

La pareja atravesó junta la temporada más intensa de la carrera del piloto. Corceiro estuvo en los boxes de McLaren en varios grandes premios, participó en la séptima temporada de Drive to Survive y fue una de las primeras personas en abrazar a Norris en Abu Dhabi cuando se coronó campeón del mundo por delante de Verstappen y Piastri.

PUBLICIDAD

Las grietas, según The Sun, aparecieron en los días posteriores a esa consagración. Norris organizó una fiesta de agradecimiento en Baréin para su círculo más cercano y Corceiro no apareció en la fotografía grupal.

Lando Norris y Margarida Corceiro estuvieron juntos durante la temporada 2025, la más exitosa de la carrera del piloto británico. Corceiro estuvo presente en Abu Dhabi cuando Norris se coronó campeón del mundo por delante de Max Verstappen y Oscar Piastri (REUTERS/Amr Alfiky)

“Había señales evidentes desde hace un tiempo. Se distanciaron después de la victoria de Lando la temporada pasada”, dijo una fuente cercana al piloto al medio británico. Semanas después, la portuguesa dejó un comentario en una publicación de Instagram de Norris —el piloto posaba con ropa de invierno bajo la nieve— que volvió a encender las redes. “Bonito pijama, de nada”, escribió, en alusión a que las prendas habrían sido un regalo suyo. El comentario acumuló más de 200 respuestas, con seguidores divididos entre quienes leían en el gesto una reconciliación y quienes lo interpretaban como un cierre definitivo.

PUBLICIDAD

Margarida "Magui" Corceiro, actriz y modelo portuguesa, publicó varias fotos en bikini en su cuenta de Instagram, dos días después de que se viralizaran las imágenes de Lando Norris junto a Alix Earle en Cannes

La revista Hola! reportó además que el piloto y la actriz fueron vistos juntos en Comporta, Portugal, donde Norris tiene una casa, en el marco de una serie de Netflix en la que ambos participan, y que luego habrían viajado juntos a Mónaco. Corceiro, que supera los dos millones de seguidores en Instagram, continúa siguiendo al piloto en la plataforma.

La modelo portuguesa, que supera los dos millones de seguidores en Instagram, continúa siguiendo a Lando Norris en la plataforma pese a la separación confirmada en febrero de 2026

Earle, por su parte, llega a este verano europeo con su propia historia de ruptura: terminó su relación con el jugador de la NFL Braxton Berrios en diciembre de 2025 y reconoció que lloró cuando se reencontró con él en un club de Miami el 24 de mayo. A principios de año fue vinculada brevemente a Tom Brady tras ser vista con él en Las Vegas, aunque esa conexión no prosperó.

PUBLICIDAD