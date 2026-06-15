Paseo por Kansas City y fotos con fanáticos: el momento de distensión de la selección argentina en su día libre antes del debut en el Mundial

Algunos integrantes del elenco nacional se mostraron distendidos

Con el debut ante Argelia a la vuelta de la esquina, varios jugadores de la selección argentina aprovecharon el fin de semana para salir de la concentración y recorrer las calles de Kansas City. Nicolás Paz, José “Flaco” López y Agustín Giay fueron vistos de civil, con bolsas de compras en mano, en una salida autorizada por Lionel Scaloni y su cuerpo técnico. Lejos de encerrarse por completo en el Compass Minerals National Performance Center, el plantel tuvo un momento de distensión en plena recta final hacia el estreno mundialista.

Los tres futbolistas se mostraron con total predisposición ante los hinchas que se acercaron a saludarlos. Sonrisas, fotos y algunos intercambios con fanáticos argentinos y locales se repitieron durante la recorrida por la ciudad. Paz fue el más solicitado: el mediocampista del Como de Italia concitó la mayor atención de la gente a lo largo del paseo.

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La salida estuvo contemplada dentro de la planificación del seleccionado y no alteró la rutina de entrenamientos. La idea detrás de estos espacios de libertad es que el plantel llegue al estreno mundialista con la cabeza despejada y sin un aislamiento excesivo. El cuerpo técnico considera que la distensión es parte de la preparación, una filosofía que también formó parte de la convivencia del equipo campeón en Qatar. Con los trabajos más intensos ya realizados y el debut cada vez más cerca, Scaloni habilitó estas horas libres para que los jugadores bajen la tensión propia de la previa de una Copa del Mundo.

El posteo de Giuliano Simeone

Por otro lado, el que se mostró distendido en redes sociales fue Giuliano Simeone. El jugador del Atlético Madrid compartió una foto en su cuenta de Instagram junto a a Faustino, el hijo de su hermano Gianluca.

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El clima de relax también tuvo su expresión dentro de la concentración. El sábado, La Mona Jiménez visitó al plantel en el marco de una entrevista para AFA Estudio, el canal que transmite contenidos exclusivos desde Estados Unidos. El cantante cordobés repasó anécdotas e interpretó varios de sus temas más populares, entre ellos “Beso a beso” y “¿Quién se tomó todo el vino?”, generando un ambiente de camaradería con los jugadores. “Estos muchachos campeones del mundo van a ser de nuevo campeones”, vaticinó el artista ante las cámaras.

La visita derivó en una escena colectiva. Julián Álvarez y Nahuel Molina, ambos cordobeses, sorprendieron al cantante al aparecer detrás de las cámaras en medio de la charla. Molina le obsequió una camiseta firmada. Lisandro Martínez se sumó al grupo e imitó con las manos el paso característico del artista, mientras grababa la escena. En un momento, La Mona le acercó el micrófono al Cuti Romero, también oriundo de Córdoba y surgido en Belgrano, quien participó entre aplausos. Messi, acompañado por De Paul, se sumó a los cánticos, y la imagen del capitán agitando una camiseta al ritmo del cuarteto fue la postal que más circuló en redes sociales.

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El video muestra a La Mona Jiménez cantando en un micrófono, con otras personas observando y aplaudiendo en un ambiente interior. Se visualiza un grupo de hombres en una sala, algunos de pie con los brazos levantados y uno sentado. Una pantalla muestra el título "Muchacho de Barrio" y destaca la participación de La Mona Jiménez, Julian Alvarez y Lisandro Martinez. Las imágenes capturan un evento musical o una sesión de grabación.

Antes del show musical, el plantel compartió un asado en la concentración. Emiliano “Dibu” Martínez, en proceso de recuperación tras una fractura en el dedo anular de la mano derecha, registró el trabajo de los cocineros: “Mirá qué crack, mirá lo que es esto”, dijo el arquero. El momento coincidió con condiciones meteorológicas adversas en Kansas City: las sirenas de emergencia sonaron en las calles y el Servicio Nacional de Meteorología advirtió sobre ráfagas que podían superar los 128 km/h. “Alerta de emergencia: grave. Tome refugio en un edificio, alejado de las ventanas. Escombros arrastrados por el viento podrían ser mortales para aquellos que se encuentren sin refugio”, fue el mensaje oficial. La tormenta no se transformó en tornado en la zona de la concentración.

Detrás de toda la distensión, Scaloni trabaja en la definición táctica para el partido del martes a las 22 horas en el Arrowhead Stadium. La principal incógnita es el esquema: el técnico evalúa si mantiene la línea de cuatro defensores o adopta un módulo con tres marcadores centrales y dos laterales volantes. La baja de Nicolás Tagliafico —con un desgarro grado uno en el sóleo de la pierna izquierda— y la escasa continuidad de Gonzalo Montiel y Molina, ambos de regreso de lesiones musculares, condicionan la decisión.

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Con línea de cuatro, la duda en la banda derecha es entre Molina, quien jugó apenas 15 minutos ante Islandia, y Montiel, que acumula más de 35 días sin actividad tras un desgarro en el Atlético de Madrid. En la zaga central, dos de los tres disponibles —Cuti Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez— ocuparán los puestos. Por la izquierda, Facundo Medina y Nicolás González pelean por el lugar que dejó vacante Tagliafico. El mediocampo aparece más definido con Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada. En ataque, Lautaro Martínez lleva ventaja sobre Álvarez, cuyo último partido fue el 5 de mayo en la revancha entre Atlético de Madrid y Arsenal por las semifinales de la Champions League. Messi, como siempre, será el capitán.

Si Scaloni opta por la línea de tres centrales, el esquema incluiría a Romero, Otamendi y Lisandro Martínez en el fondo, con Giuliano Simeone como lateral volante por la derecha y Nicolás González por la izquierda. De Paul, Mac Allister y Enzo Fernández completarían el mediocampo, sin lugar para Almada, y la delantera quedaría conformada por Messi y Lautaro Martínez. Todas las variantes se terminarán de ensayar en el entrenamiento del domingo, que arrancará a las 18 horas de Kansas City (20 de Buenos Aires).

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Tras el partido ante Argelia, Argentina continuará su camino en el Grupo J con el encuentro frente a Austria el lunes 22 de junio a las 14 horas en el AT&T Stadium de Dallas, y cerrará la fase ante Jordania el sábado 27 desde las 23 horas, también en Dallas.