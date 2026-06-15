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El precio del petróleo cayó un 4% tras el anuncio de acuerdo entre EEUU e Irán y el alivio en el estrecho de Ormuz

La baja del crudo llevó al Brent a 83,8 dólares y al WTI a 80,9 dólares luego del anuncio de distensión en Medio Oriente

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El precio del petróleo cayó un 4% tras el anuncio de acuerdo entre EEUU e Irán y el alivio en el estrecho de Ormuz (REUTERS/Eli Hartman/Archivo)
El precio del petróleo cayó un 4% tras el anuncio de acuerdo entre EEUU e Irán y el alivio en el estrecho de Ormuz (REUTERS/Eli Hartman/Archivo)

Los precios internacionales del petróleo registraron una fuerte baja tras el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que contempla el cese de las hostilidades y la reapertura del estrecho de Ormuz, un paso marítimo por el que transita cerca de una quinta parte del comercio mundial de crudo y gas natural licuado.

El Brent, referencia global, retrocedió más de 3 dólares por barril y se ubicó por debajo de los 84 dólares, mientras que el West Texas Intermediate, utilizado como referencia en Estados Unidos, también cayó con fuerza y se mantuvo cerca de los 81 dólares. En términos porcentuales, ambas referencias marcaron descensos superiores al 4% durante la jornada.

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La reacción se produjo luego de que autoridades estadounidenses e iraníes confirmaran avances en un entendimiento para detener el conflicto armado y restablecer el tránsito marítimo en una de las rutas energéticas más sensibles del mundo. El anuncio fue acompañado por declaraciones del presidente estadounidense, quien afirmó en redes sociales que “el petróleo fluirá nuevamente”, en referencia a la normalización del paso de buques por la zona.

El estrecho de Ormuz había quedado fuertemente restringido en el marco de las tensiones militares entre ambos países, con interrupciones parciales y amenazas sobre el tránsito de embarcaciones comerciales. La incertidumbre generada en ese corredor estratégico había contribuido a una escalada previa en los precios internacionales del crudo, que llegaron a niveles muy superiores a los actuales en los momentos más intensos del conflicto.

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La baja del crudo llevó al Brent a 83,8 dólares y al WTI a 80,9 dólares luego del anuncio de distensión en Medio Oriente (REUTERS/Archivo)
La baja del crudo llevó al Brent a 83,8 dólares y al WTI a 80,9 dólares luego del anuncio de distensión en Medio Oriente (REUTERS/Archivo)

En el mercado asiático, la tendencia bajista comenzó a consolidarse en las primeras operaciones del día, cuando los inversores reaccionaron al anuncio de un acuerdo impulsado por mediadores regionales. Entre ellos se destacó el rol de Pakistán, que confirmó la existencia de un entendimiento preliminar y anticipó la realización de una firma formal en los próximos días en Suiza, según informaron autoridades de ese país.

Analistas del sector energético señalaron que la caída de los precios está directamente vinculada a la expectativa de una mayor circulación de buques petroleros por el estrecho de Ormuz, lo que aliviaría las restricciones logísticas que habían afectado la oferta global. La normalización del tránsito podría incrementar rápidamente el flujo de exportaciones desde los países del Golfo Pérsico, una región clave en el abastecimiento mundial.

Durante los meses de conflicto, el mercado del crudo había mostrado una alta volatilidad, con movimientos bruscos en función de cada avance o retroceso diplomático y militar. En ese período, el Brent llegó a superar ampliamente los 100 dólares por barril en su punto más alto, antes de iniciar una corrección a la baja en las semanas posteriores.

El actual retroceso también se vincula a la percepción de que el acuerdo podría reducir el riesgo inmediato sobre la infraestructura energética regional. Sin embargo, operadores del mercado advierten que aún existen incertidumbres sobre la velocidad con la que se restablecerá plenamente el tránsito marítimo y sobre la confianza de las compañías navieras para volver a operar en la zona.

En el mercado asiático, la tendencia bajista comenzó a consolidarse en las primeras operaciones del día, cuando los inversores reaccionaron al anuncio de un acuerdo impulsado por mediadores regionales (REUTERS/Archivo)
En el mercado asiático, la tendencia bajista comenzó a consolidarse en las primeras operaciones del día, cuando los inversores reaccionaron al anuncio de un acuerdo impulsado por mediadores regionales (REUTERS/Archivo)

A pesar de la caída, los precios del petróleo se mantienen por encima de los niveles registrados antes del inicio del conflicto, lo que refleja que el mercado todavía incorpora parte del riesgo geopolítico acumulado en los últimos meses. En paralelo, la atención se traslada ahora a la implementación efectiva del acuerdo y a la evolución de las negociaciones técnicas que deberán definir las condiciones de seguridad y monitoreo en el estrecho de Ormuz.

(Con información de AFP y Reuters)

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