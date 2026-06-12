Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: el Consejo de Estado resolvió el debate judicial sobre presunta inhabilidad de Abelardo de la Espriella

El Consejo de Estado rechazó una demanda de nulidad electoral que buscaba dejar sin efectos la inscripción de Abelardo de la Espriella como candidato presidencial para el periodo 2026-2030. La decisión fue adoptada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, mediante un auto fechado el 11 de junio de 2026.

Sobre la medianoche de este 12 de junio se presenta una manifestación al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda en el parque de los Hippies (Norte de Bogotá).

Últimas noticias

Alertan por estafas en las Zonas de Parqueo Pago de Bogotá: estas son las localidades donde se han reportado casos La Terminal de Transporte de Bogotá advirtió sobre presuntos casos de fraude y personas que estarían haciéndose pasar por operadores autorizados de las Zonas de Parqueo Pago

Millonaria sanción a empresa del bus que se accidentó en Antioquia y dejó 17 muertos revela nuevos hallazgos La Superintendencia de Transporte impuso una sanción de más de 4.200 millones de pesos a Precoltur, propietaria del bus accidentado en Remedios, Antioquia

Tarifas diferenciales en Autopistas del Café tendrán que esperar: Gobierno aplaza beneficio hasta 2027 La Consejería Presidencial para las Regiones confirmó que las tarifas preferenciales en los peajes de Autopistas del Café no comenzarán a operar este año

Resultados de la Lotería de Bogotá hoy, jueves 11 de junio de 2026: número ganador Lotería de Bogotá realiza un sorteo a la semana, todos los jueves, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos