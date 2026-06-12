Colombia

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: el Consejo de Estado resolvió el debate judicial sobre presunta inhabilidad de Abelardo de la Espriella

También el constitucionalista J. Mauricio Gaona publicó un concepto en el que sostiene que Abelardo de la Espriella puede aspirar a la Presidencia pese a haber adquirido la ciudadanía estadounidense

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Pintura al óleo de dos hombres con rasgos distintos depositando papeletas en una urna de votación con la etiqueta 'MESA 256' en un centro electoral.
El domingo 21 de junio de 2026 se celebrará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia.
05:16 hsHoy

Sobre la medianoche de este 12 de junio se presenta una manifestación al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda en el parque de los Hippies (Norte de Bogotá).

Este video documenta una congregación de personas en un espacio público durante la noche. La multitud se reunió en el Parque de los Hippies en Bogotá, en apoyo al candidato Iván Cepeda del Pacto Histórico. Se observa una tarima con individuos y un gran número de asistentes. La concentración generó desvíos en rutas de buses del SITP en la Carrera Séptima. El evento constituye una cobertura de manifestación política. | Vía Blu Radio en X
05:07 hsHoy

Consejo de Estado resolvió el debate judicial sobre presunta inhabilidad de Abelardo de la Espriella para aspirar a la Presidencia

La demanda que estudió el alto tribunal sostenía que la doble nacionalidad del candidato presidencial era incompatible con su aspiración a la Casa de Nariño

El Consejo de Estado rechazó la demanda presentada contra la inscripción de Abelardo de la Espriella como candidato presidencial para el periodo 2026-2030 - crédito VIsuales IA
El Consejo de Estado rechazó la demanda presentada contra la inscripción de Abelardo de la Espriella como candidato presidencial para el periodo 2026-2030 - crédito VIsuales IA

El Consejo de Estado rechazó una demanda de nulidad electoral que buscaba dejar sin efectos la inscripción de Abelardo de la Espriella como candidato presidencial para el periodo 2026-2030. La decisión fue adoptada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, mediante un auto fechado el 11 de junio de 2026.

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