Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: el Consejo de Estado resolvió el debate judicial sobre presunta inhabilidad de Abelardo de la Espriella

05:16 hsHoy
Sobre la medianoche de este 12 de junio se presenta una manifestación al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda en el parque de los Hippies (Norte de Bogotá).
05:07 hsHoy
El Consejo de Estado rechazó una demanda de nulidad electoral que buscaba dejar sin efectos la inscripción de Abelardo de la Espriella como candidato presidencial para el periodo 2026-2030. La decisión fue adoptada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, mediante un auto fechado el 11 de junio de 2026.