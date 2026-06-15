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El particular método del entrenador de Japón para comunicarse con sus futbolistas durante el empate ante Países Bajos

Durante el partido en Dallas, el cuerpo técnico levantó una pizarra con números de gran tamaño para mantener informados a sus jugadores, incluso a los que se encontraban lejos de la zona técnica

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Durante el partido ante Países Bajos por el Grupo F del Mundial 2026, el entrenador de Japón ordenó a su asistente escribir con marcador los minutos restantes en números de gran tamaño en una pizarra táctica, que luego alzaron para que los futbolistas pudieran verla desde cualquier punto del campo

Durante el partido entre Japón y Países Bajos por la primera fecha del Grupo F del Mundial 2026, una escena en la zona técnica llamó la atención durante la transmisión: el entrenador nipón Hajime Moriyasu recurrió a una pizarra táctica con números escritos a mano en tamaño gigante para indicarles a sus jugadores los minutos que restaban de juego. Lo que el video muestra revela algo más que una decisión táctica puntual.

El recurso fue sencillo en su forma: un asistente tomó un marcador y trazó números que ocupaban toda la superficie de la pizarra —primero el 45, luego el 3 y después el 2— y la levantó para que los futbolistas en el campo pudieran verla con claridad. Moriyasu estuvo activo durante toda la secuencia, con indicaciones precisas sobre cuándo mostrar cada número.

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La dinámica se repitió en distintos momentos del primer tiempo. Cada vez que el técnico lo consideraba necesario, el asistente escribía el número correspondiente con el marcador, ocupando toda la pizarra, y la alzaba en dirección a la cancha. La secuencia era directa: el número escrito, la pizarra en alto, los jugadores al tanto del tiempo disponible.

El método resultaba especialmente útil para los futbolistas ubicados lejos de la zona técnica —como el que atacaba por la banda derecha—, quienes podían leer las cifras sin dificultad gracias al tamaño con el que estaban trazadas.

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Frente a otras alternativas más habituales, como la señal con los dedos, la pizarra ofrecía una ventaja concreta: la visibilidad desde cualquier punto del campo. Moriyasu se mantuvo activo durante toda la secuencia, con el cuerpo técnico listo para preparar el siguiente número en cuanto el técnico lo requería.

El partido en Dallas terminó con un empate 2-2, con los cuatro goles repartidos en el segundo tiempo. Virgil van Dijk puso en ventaja a los neerlandeses a los 50 minutos con un cabezazo, Keito Nakamura igualó a los 56 con un remate rasante, Crysencio Summerville volvió a adelantar a Países Bajos a los 63 y, a los 88, un cabezazo de Ogawa que se desvió en Kamada selló el resultado final. El árbitro adicionó seis minutos, pero el marcador no se movió.

Antes del inicio del encuentro, Moriyasu protagonizó otro momento que circuló ampliamente: rompió en llanto mientras entonaba el himno japonés en la previa del partido, en su segundo Mundial como entrenador del seleccionado.

Quién es el DT de Japón

Antes del inicio del encuentro, Moriyasu protagonizó otro momento que circuló ampliamente: rompió en llanto mientras entonaba el himno japonés en la previa del partido, en su segundo Mundial como entrenador del seleccionado

Hajime Moriyasu nació hace 57 años en Kakegawa y asumió como entrenador de la selección de Japón en julio de 2018, tras el Mundial de Rusia, donde se desempeñaba como ayudante de campo de Akira Nishino. Desde entonces acumula 73 victorias, 13 empates y 18 derrotas en 104 partidos al frente del combinado nipón.

Su carrera como entrenador arrancó en 2004 como ayudante en el Sanfrecce Hiroshima, club con el que luego conquistó tres títulos de la Liga de Japón —en las temporadas 2011/12, 2012/13 y 2014/15— y tres Supercopas de Japón. Con el seleccionado mayor, Moriyasu también dirigió a la Sub 20 en el Mundial 2007 y estuvo al frente de la Sub 23 en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Su gestión en la selección mayor trajo resultados que no tenían antecedentes para el fútbol japonés: en Qatar 2022, el equipo venció a Alemania y España en la fase de grupos, aunque cayó ante Croacia por penales en octavos de final. En los amistosos previos al Mundial 2026, Japón volvió a superar a los alemanes —también por penales— y derrotó a Brasil e Inglaterra. A nivel de selecciones, Moriyasu suma dos títulos de la Copa de Asia Oriental EAFF, obtenidos en 2022 y 2025.

Japón disputará su segundo partido del Grupo F el 21 de junio ante Túnez, a la 1:00 AM (hora de Argentina).

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