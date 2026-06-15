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Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra Ucrania: cinco rescatistas murieron en Kharkiv mientras combatían un incendio

Un segundo bombardeo ruso golpeó el mismo punto cuando los equipos de emergencia ya trabajaban sobre el terreno, una táctica conocida como “doble golpe” que Moscú emplea de forma sistemática desde el inicio de la invasión a gran escala

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Los bomberos trabajan en el Museo de Arte de Kharkiv, que ha sido alcanzado por un ataque con drones rusos (REUTERS/Sofiia Gatilova)
Los bomberos trabajan en el Museo de Arte de Kharkiv, que ha sido alcanzado por un ataque con drones rusos (REUTERS/Sofiia Gatilova)

Un segundo misil ruso impactó el lunes en Kharkiv mientras cinco rescatistas del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania combatían un incendio originado por un ataque previo, informó el ministro del Interior, Igor Klymenko. Los cinco hombres murieron en el acto. Al menos otros cinco resultaron heridos, precisó Klymenko en su cuenta de Telegram.

El ministro no ofreció detalles sobre el tipo de munición empleada ni sobre el momento exacto del segundo impacto. Tampoco identificó el distrito de la ciudad afectado. Lo que sí quedó claro es que los rescatistas no fueron víctimas colaterales de un ataque indiscriminado, sino el blanco directo de un segundo bombardeo deliberado sobre una zona donde ya operaban equipos de emergencia.

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La táctica se conoce en terminología militar como “doble golpe” y consiste en lanzar un segundo proyectil sobre el mismo objetivo minutos después del primero, en el intervalo en que los primeros respondientes se despliegan sobre el terreno. Rusia la ha utilizado de forma sistemática en Ucrania desde 2022, con una intensificación documentada a partir de 2024. En Odesa, Zaporizhzhia y el propio Kharkiv, esta táctica mató a decenas de bomberos, paramédicos y policías en pocas semanas durante la primavera de ese año.

Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania con más de un millón y medio de habitantes antes de la guerra, se encuentra en el noreste del país, a apenas una veintena de kilómetros de la frontera con Rusia. Su proximidad al territorio enemigo la convierte en uno de los objetivos más castigados del conflicto. Desde comienzos de 2026, las fuerzas rusas han lanzado cerca de 740 ataques sobre la región, según datos del Ministerio del Interior ucraniano. Cada día, más de 500 rescatistas y 150 vehículos de emergencia permanecen en alerta permanente.

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Un bombero del Servicio de Emergencias de Ucrania en Mykolaiv (Facebook del Servicio de Emergencias de Ucrania)
Un bombero del Servicio de Emergencias de Ucrania en Mykolaiv (Facebook del Servicio de Emergencias de Ucrania)

El patrón del lunes reproduce con exactitud ataques anteriores sobre la ciudad. En abril de 2024, un enjambre de drones iraníes Shahed golpeó Kharkiv de madrugada y, cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, un segundo impacto mató a tres bomberos. Uno de ellos era Vladyslav Logienko, de 52 años. Su hijo, también rescatista, llegó al lugar poco después y fue captado por las cámaras mientras sus compañeros intentaban consolarlo entre los escombros.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU documentó ese mismo año un “patrón particularmente preocupante” de ataques de doble golpe en Ucrania, calificándolos de “crueles” e “injustificables” y exigiendo su cese. La práctica viola el derecho internacional humanitario, que protege de forma expresa a los trabajadores de emergencia que operan en zonas de conflicto.

Las autoridades ucranianas han denunciado que la táctica persigue un objetivo estratégico más allá de las bajas inmediatas: erosionar la capacidad de respuesta civil y disuadir a los rescatistas de acudir a los puntos de impacto. El gobernador regional Oleh Syniehubov señaló en 2024 que Rusia había comenzado a incorporar los ataques de repetición “de día y de noche”.

El Kremlin niega sistemáticamente que sus fuerzas ataquen a civiles o personal de emergencia y atribuye los daños a los fragmentos de las propias defensas aéreas ucranianas. Las pruebas reunidas por organismos independientes y misiones de observación de la ONU contradicen esa versión de manera consistente.

La muerte de los cinco rescatistas se produce en un momento de presión sostenida sobre el frente nororiental. Desde enero de 2026, Ucrania ha recuperado cerca de 600 kilómetros cuadrados de territorio anteriormente ocupado, según el Ministerio de Defensa ucraniano. Las fuerzas rusas han respondido intensificando los bombardeos sobre centros urbanos, con Kharkiv como uno de los objetivos más recurrentes.

Para los servicios de emergencia de la ciudad, el lunes no fue una excepción: fue la confirmación de que responder a los ataques rusos implica, cada vez con mayor frecuencia, convertirse en su siguiente objetivo.

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