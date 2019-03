Cuando Velaztiqui Duarte fue detenido, Ulises manifestó: "Natacha no pudo llamar a nadie cuando se sintió mal, es gravísimo, es un partícipe necesario de lo que pasó. El tiempo me está dando la razón, desde que arranqué a hablar no me equivoqué nunca. Yo me baso en pruebas y sostengo el relato del testigo Gaspar que dice que mi hermana no llevó drogas y con lo que nos enteramos hoy (que el hombre se había llevado el teléfono de la conductora), adentro pudo haber pasado cualquier cosa".