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Sofía Avendaño encendió la polémica en ‘La casa de los famosos Colombia’: filtró supuesto ganador y lanzó advertencia sobre la producción

La creadora de contenido sorprendió al insinuar en redes sociales que le habrían dado información con el elegido, abriendo un debate sobre la transparencia del ‘reality’ y sumando tensión a la final

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Sofía Avendaño desató polémica con su regreso a 'La casa de los famosos Colombia 2025'
Sofía Avendaño sacude a 'La casa de los famosos Colombia' con mensajes sobre un posible ganador anticipado - crédito cortesía Canal RCN

La recta final de La casa de los famosos Colombia volvió a quedar envuelta en controversia luego de que la creadora de contenido Sofía Avendaño publicara un explosivo mensaje en redes sociales insinuando que ya existiría un supuesto ganador definido para la tercera temporada del reality del Canal RCN.

La exconcursante aseguró que recibió información sobre quién se quedaría con el premio mayor y advirtió que, si el resultado termina coincidiendo con lo que le revelaron, estaría dispuesta a contar detalles sobre presuntos manejos internos de la producción.

“Niñas me acaban de decir que va ganar Caribe. Si esto es verdad y gana, cuento cómo me enteré y sapeo todo porque me volví fan de nuestro esposo y quiero que gane, pero si llega a ser verdad jummmm”, escribió Sofía Avendaño en sus historias.

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La influenciadora continuó con un mensaje que generó aún más controversia entre los seguidores del programa, pues relacionó esa supuesta información con su salida temprana del reality y con el resultado de temporadas anteriores.

Dos hombres, Alejandro Estrada y Juanda Caribe, sentados en un sofá de estampado de leopardo, con un logo de neón "La Casa de los Famosos Colombia" de fondo.
Melissa Gate y Sofía Avendaño señalan a Juanda Caribe como favorito para llevarse la victoria en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Ahora todo tendría sentido porque yo salí de primera y me tiraron tan duro psicológicamente días antes de entrar. Y el porqué Melissa quedó segunda y porque Karina no la dejaron llegar a la final... porque ya había ganador. Espero que esto solo sea un presunto”, agregó.

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Las declaraciones rápidamente se viralizaron en plataformas como X, TikTok e Instagram, donde cientos de usuarios comenzaron a debatir sobre la transparencia de las votaciones y sobre las afirmaciones hechas por la exparticipante.

Sofía Avendaño también aseguró que esperará los resultados oficiales de la gran final antes de revelar más información sobre lo que, según ella, habría detrás del reality.

Estoy en shock, esperaré a los resultados. Donde sea verdad y pase les cuento. Aún tengo esperanza que va ser transparente el conteo”, afirmó.

La transparencia del concurso La casa de los famosos Colombia es cuestionada tras revelaciones de Sofía Avendaño en redes - crédito @rechismes/IG
La transparencia del concurso La casa de los famosos Colombia es cuestionada tras revelaciones de Sofía Avendaño en redes - crédito @rechismes/IG

Además, aprovechó la publicación para revelar lo que sería un supuesto adelanto sobre el futuro del programa: “También me dijeron que mañana anuncian la 4 temporada y la de Old Star sería la 5 temporada”, comentó.

Las palabras de Sofía Avendaño llamaron aún más la atención porque coinciden con recientes declaraciones de Melissa Gate, finalista de la segunda temporada del reality, quien días atrás aseguró públicamente que ya sabía quién ganaría esta edición de La casa de los famosos Colombia.

Va a ganar él. Él es el que va a ganar, lo sé porque cuando yo estuve allá, vi tantas cosas, que ya”, expresó Melissa Gate, refiriéndose directamente a Juanda Caribe.

Aunque Melissa no entregó detalles concretos sobre lo que habría visto dentro del programa, sus palabras fueron interpretadas por muchos seguidores como una insinuación sobre presuntas dinámicas internas del reality.

Sofía Avendaño y Melissa Gate encienden el debate sobre 'La casa de los famosos' y su ganador en la tercera temporada - crédito samilu/IG

La influenciadora incluso aseguró que existen situaciones que no puede revelar públicamente, aparentemente relacionadas con acuerdos o restricciones derivadas de su participación en el formato televisivo.

Las declaraciones de Melissa tomaron fuerza nuevamente tras las publicaciones de Sofía Avendaño, pues ambas coinciden en señalar a Juanda Caribe como el supuesto ganador de la temporada.

El barranquillero se ha convertido en uno de los participantes más polémicos y comentados de esta edición del reality. A lo largo de la competencia protagonizó enfrentamientos, alianzas y discusiones que dividieron a la audiencia en redes sociales.

Mientras algunos televidentes consideran que es uno de los concursantes que más contenido aportó al programa, otros han cuestionado varias de sus actitudes dentro de la casa.

La controversia llega justo cuando el reality entra en sus últimas horas antes de la gran final, programada para el viernes 29 de mayo. En redes sociales, las publicaciones de Sofía Avendaño y Melissa Gate desataron una ola de comentarios, teorías y cuestionamientos sobre el manejo del formato.

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