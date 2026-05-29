Colombia

Por elecciones presidenciales de Colombia 2026, la Secretaria de Salud de Bogotá declaró alerta amarilla hospitalaria

La medida busca garantizar la totalidad de la cobertura en todos los centros médicos de la capital frente a cualquier emergencia que se pueda reportar a lo largo del fin de semana electoral

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crédito archivo Camila Díaz / Colprensa
Las autoridades en Bogotá se preparan igual que las demás ciudades capitales para lo que será una nueva jornada de elecciones presidenciales - crédito archivo Camila Díaz / Colprensa

A dos días de la celebración de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia 2026, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá declaró la mañana del viernes 29 de mayo de 2026 alerta amarilla hospitalaria para toda la red de servicios de salud de la capital.

Lo anterior, con el fin de garantizar la atención oportuna durante el desarrollo de la jornada electoral.

La medida estará vigente desde el viernes 29 de mayo a las 6:00 p. m. hasta el lunes 1 de junio a la misma hora, cubriendo todo el fin de semana.

El anuncio realizado por la autoridad sanitaria distrital, busca asegurar la adecuada prestación de los servicios esenciales y la respuesta eficiente ante posibles urgencias o emergencias vinculadas a la jornada democrática.

“Hacemos un llamado a todos los gerentes y directores de las IPS de la ciudad para dar cumplimiento estricto a las directrices de esta alerta. Es fundamental agilizar la recepción de pacientes en las urgencias, optimizar los tiempos de las ambulancias y mantener canales de comunicación directos y en tiempo real con nuestro Centro Regulador de Urgencias y Emergencias", explicó José Vicente Guzmán, subdirector de Gestión de Riesgo en Emergencias y Desastres de la Secretaría de Salud.

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El funcionario resaltó que “toda la capacidad hospitalaria de Bogotá está coordinada y lista para responder con oportunidad y eficiencia si la situación lo requiere”.

La alerta contempla la posibilidad de escalar a nivel naranja o rojo, según la evolución de los acontecimientos y conforme a los protocolos institucionales.

crédito Secretaría de Salud
El comunicado se emitió el 28 de mayo de 2026 - crédito Secretaría de Salud

El objetivo es mantener la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad que pueda presentarse durante la movilización ciudadana y la concentración de personas en los diferentes puntos de votación.

Requerimientos para la red hospitalaria

La resolución implica directrices obligatorias para todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) públicas y privadas en Bogotá, que deben:

  • Activar el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres en el Contexto Hospitalario (Pgrdch).
  • Garantizar la disponibilidad de personal, activar la cadena de llamados y asegurar relevos ante ausencias o aumento en la demanda.
  • Prever insumos y logística, con disponibilidad total de medicamentos, elementos médicos, combustible y equipos para la atención prehospitalaria.
  • Agilizar la operación de ambulancias, optimizando la recepción de pacientes y reincorporando los vehículos al servicio lo antes posible.
  • Asegurar la operatividad de los sistemas de referencia y contrarreferencia para traslados y remisiones de pacientes.

Cualquier evento o novedad que afecte la prestación normal de los servicios deberá reportarse de inmediato al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue).

crédito Secretaría de Salud
Desde la entidad se recordó que la línea para reportar alguna urgencia de salud es la línea 147 - crédito Secretaría de Salud

Para la atención de urgencias, la ciudadanía puede comunicarse a la Línea 137, disponible las 24 horas, los siete días de la semana.

Policía Metropolitana de Bogotá

Además de la Secretaría de Salud, la Policía Metropolitana de Bogotá incorporó el jueves 29 de mayo 794 nuevos uniformados a Bogotá para reforzar la seguridad y la convivencia ciudadana, como parte de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia.

Según la Policía, el nuevo personal se distribuirá en distintas localidades para ampliar la presencia institucional y mejorar los tiempos de respuesta en los procedimientos.

Los 794 patrulleros serán asignados al Nuevo Modelo del Servicio de Policía, la Fuerza Disponible y el grupo de prevención, con el objetivo de enfrentar la delincuencia y a los actores criminales, de acuerdo con la institución.

crédito Mebog
Los uniformados reforzarán el dispositivo de seguridad en la capital colombiana de cara a la jornada electoral del domingo 31 de mayo de 2026 - crédito Mebog

Del total, 477 son mujeres y 317 hombres, informó la Policía Nacional. Además, precisó que entre los nuevos uniformados hay 97 profesionales, 180 técnicos, 21 tecnólogos y 27 con estudios en otros idiomas.

“Esperamos que este personal que hoy se incorpora pueda trabajar de la mano con las autoridades, con los alcaldes locales, pero asimismo también con las comunidades que tanto nos han pedido reforzar cada una de los, eh, diferentes zonas de atención, los CAI que allá van a llegar”, detalló en rueda de prensa a medios de comunicación

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