"Una de las hijas de esta señora le avisa a Natacha que la abuela en vez de ir sola fue conmigo, y ahí aparece ella y nos golpea delante del nene por haber ido ahí, por haber descubierto eso. Ella solita, no sabés la fuerza, me noqueó, me partió la cabeza. Me quedé tirada en el piso y me siguió pegando, me lastimó una mama, me dejó llena de moretones, la golpeó peor a la mamá de él, yo no sabía qué hacer", agregó sobre ese dramático momento.