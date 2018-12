Sonar en el programa de Ed Sullivan era lo mejor que le podía pasar a un músico en la década del ´60. ¡Eso era "llegar"! Jim Morrison lo sabía, pero no estaba dispuesto a entregar su alma a cambio de unos minutos de aire en televisión abierta. El 17 de septiembre de 1967 fue el día en que The Doors estaban invitados a presentarse en el famoso show. Poco antes de salir al aire, habría sido el mismo Ed Sullivan quien solicitó que Jim que modificara la letra de "Light My Fire". Dado el carácter familiar del programa, la idea era que cambiara de "Girl we couldn't get much higher" (chica, no podríamos estar más drogados) a "Girl we couldn't get much better" (chica, no podríamos estar mejor).