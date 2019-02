Aunque Carlos, su padre, no estaba del todo de acuerdo con la idea de convertirse en abuelo de esa forma, lo ayudó. El mismo Ricky recordó en una charla con Gente: "Estábamos en Alemania para ir juntos a una exposición de chocolates en Colonia. Le mostré la carpeta explicativa que me habían dado en la clínica. Se quedó callado. Repetí toda la historia y a la segunda vez me dijo que sí. Y me dio la plata… Mi viejo me regaló lo más importante que tengo en la vida: mis hijos".