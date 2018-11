Su fama duró nada más que cuatro años, aunque los últimos meses no los disfrutó como debía, ya que los dolores en su columna eran cada vez más insoportables y ya ni con morfina podía calmarlos: "No me pego un tiro porque tengo dos hijos, se lo dije a gente que tengo cerca. No lo haría porque tengo dos hijos que adoro y dependen de mí, es tanto el sufrimiento que tengo con mi cuerpo. no me imagino a los 60", dijo tiempo antes de partir en el programa Hacete de Oliva.