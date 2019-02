Para el colectivo mediático no fue una sorpresa lo que consideraron la "crónica de una muerte anunciada". Hasta por ella misma: en algún posteo en sus redes aclaró que si algo le pasaba debía investigarse porque ella "no lo habría hecho". Pero costaba creerle. Pararse hoy en un lugar de defensa o ataque no solo es incómodo sino que es -en algunos casos- canalla.