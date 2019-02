Finalmente, la conductora pidió clemencia para su hijo. "No me quiero meter en la causa, pero hay cosas que no se están haciendo como corresponde, básicamente, por la barbaridad mediática que se desató en torno a esto. Se están montando monstruos que no son. Pido piedad y por favor que cese el odio. Pido que se diga la verdad. Que no se titule en pantalla 'motochorros', se ilustre con gente robando cuando en realidad hay otro relato. Yo no quiero decir mucho para no hacer nada que no corresponda. Ya han trascendido cosas que no son, están diciendo cualquier cosa", concluyó Pais.