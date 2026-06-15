Los detalles de la oferta de Boca Juniors por Jhohan Romaña: cuál es la postura de San Lorenzo

Si San Lorenzo no renueva el contrato de Romaña antes del 1° de julio, el defensor colombiano podrá firmar con otro club en condición de agente libre y marcharse sin dejarle dinero al Ciclón

Boca Juniors le hizo una primera oferta formal a San Lorenzo por Jhohan Romaña, el defensor colombiano cuyo contrato con el club de Boedo vence el 31 de diciembre de este año.

La propuesta, que llegó por vía telefónica, ronda los 3,2 millones de dólares en total —con impuestos incluidos—, lo que dejaría 2,5 millones limpios para las arcas del Ciclón. La cifra está muy lejos de la cláusula de salida del jugador, fijada en 5 millones de dólares, que obligaría a Boca a desembolsar cerca de 6,5 millones si la ejecutara por los canales formales.

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La movida del club de La Ribera no tomó por sorpresa a quienes siguen de cerca el mercado de pases del fútbol argentino. Con el contrato de Romaña próximo a vencer, desde Boca detectaron una ventana de oportunidad: si el jugador no renueva antes del 1° de julio, podrá firmar en condición de agente libre con cualquier club, garantizarse una salida y cumplir los últimos seis meses de su vínculo con San Lorenzo sin ningún compromiso hacia adelante. Esa fecha, que según fuentes del club de Boedo deja apenas unos 15 ó 16 días de margen, le da a Boca una palanca de negociación que no tendría si el defensor tuviera contrato largo.

El ofrecimiento llegó a última hora del viernes a través de una llamada telefónica a una persona de peso dentro del mundo del fútbol de San Lorenzo. Esa persona trasladó la propuesta a quienes tienen potestad de decisión dentro del nuevo cuerpo dirigencial del club, todavía sin oficializar formalmente. Desde San Lorenzo no respondieron la oferta.

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Romaña figura entre los tres o cuatro jugadores con los sueldos más altos del plantel del Ciclón, lo que complica cualquier negociación de renovación

Las posturas al interior de San Lorenzo están divididas. Hay dirigentes que rechazan de plano cualquier negociación con Boca, tanto por el costo político que implicaría como por los antecedentes de otros dirigentes que vendieron jugadores al eterno rival y sufrieron consecuencias.

Otros, en cambio, reconocen que la situación contractual hace difícil ignorar una oferta que, aunque baja, representa un ingreso de dinero frente a un escenario en el que el jugador podría irse libre.

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El propio Romaña habló con el periodista partidario del Ciclón Pablo Lafourcade y dijo que nadie de Boca se había contactado directamente con él. El cronista aclaró que, al menos con el entorno del jugador, sí hubo contacto. Romaña también transmitió que no quiere conflictos y que el 22 de enero se presentará a la pretemporada de San Lorenzo. Sobre la demora en la oferta de renovación por parte del club, el defensor señaló: “Recién ahora me vienen a ofrecer la renovación”. Desde San Lorenzo reconocen que las negociaciones con el colombiano son complejas, en parte porque Romaña figura entre los tres o cuatro jugadores con los sueldos más altos del plantel, lo que hace difícil mejorar esa cifra para retenerlo.

Hay un antecedente que pone en alerta a los dirigentes del Ciclón: el caso de Malcom Braida. Marcelo Moretti le mejoró el contrato pero le bajó la cláusula de salida a la mitad, y Braida terminó yendo a Boca justamente por esa cláusula reducida. Lo mismo ocurrió con Bareiro, que estuvo cerca de irse por la cláusula antes de que River pagara un poco más. Desde el entorno del jugador surgió una propuesta que fue rechazada por la dirigencia de San Lorenzo: renovar el contrato, pero bajar la cláusula tres millones. La respuesta del club fue negativa.

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Boca Juniors ofreció 3,2 millones de dólares en total por Jhohan Romaña, una cifra que cubre apenas la mitad del valor de la cláusula de salida fijada por San Lorenzo (@SanLorenzo)

Las opciones que maneja San Lorenzo, por ahora, son tres. La primera, llegar a un acuerdo de renovación con Romaña antes del 1° de julio y negociar desde una posición más sólida con cualquier club interesado.

La segunda, no renovar y decidir si el jugador sigue siendo utilizado en el equipo o si se le comunica que no contarán con él.

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La tercera, concretar una venta antes de que venza el plazo y el colombiano pueda firmar en condición de libre. Si Boca no recibe respuesta, según Lafourcade, es probable que el club de La Ribera regrese con una oferta más elevada, aunque difícilmente llegue a los valores de la cláusula de salida.

Como referencia, cuando River intentó contratar a Romaña en el mercado de pases anterior, ofreció primero 2,5 millones de dólares y luego 2,6 millones por el 50% del pase, cifras que San Lorenzo rechazó por insuficientes. La situación de Jhohan Romaña seguirá siendo el tema más sensible del mercado de pases de San Lorenzo y del Xeneize en las próximas semanas.

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