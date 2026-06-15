República Dominicana

República Dominicana recibe a una misión del Comando Sur de EE.UU. para reforzar la coordinación en defensa

El ministro Carlos Antonio Fernández Onofre se reunió en su despacho con el subcomandante Evan Pettus y otros oficiales estadounidenses para revisar fórmulas de trabajo común orientadas a retos de seguridad regional

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La cooperación estratégica entre República Dominicana y Estados Unidos se fortaleció con un encuentro bilateral centrado en seguridad regional y defensa. (Foto cortesía Ministerio Defensa)
La cooperación estratégica entre República Dominicana y Estados Unidos se fortaleció con un encuentro bilateral centrado en seguridad regional y defensa. (Foto cortesía Ministerio Defensa)

La cooperación estratégica entre República Dominicana y Estados Unidos continúa fortaleciéndose a través de encuentros bilaterales enfocados en la seguridad regional, la modernización de las Fuerzas Armadas y el intercambio profesional. Estas acciones buscan consolidar una alianza basada en la confianza, la capacitación y la coordinación conjunta para enfrentar los desafíos actuales en materia de defensa.

En este contexto, el ministro de Defensa dominicano, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, recibió en su despacho oficial a una delegación del Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM). La misión estadounidense estuvo encabezada por el subcomandante del Comando Sur, teniente general Evan Pettus, el sargento mayor Rafael Rodríguez, suboficial superior del Comando Sur y también el miembro del Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos.

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Durante la reunión, ambas partes analizaron mecanismos para continuar fortaleciendo la cooperación bilateral. Se abordaron temas como la interoperabilidad entre las Fuerzas Armadas de ambos países, el desarrollo de capacidades operacionales, la formación y la capacitación del personal militar. El propósito de estos intercambios es mejorar la preparación y profesionalización de los cuerpos castrenses, con el objetivo de contribuir a la estabilidad brindando la seguridad regional.

El ministro de Defensa Carlos Antonio Fernández Onofre recibió a una delegación del Comando Sur de los Estados Unidos encabezada por Evan Pettus. (Foto cortesía Ministerio Defensa)
El ministro de Defensa Carlos Antonio Fernández Onofre recibió a una delegación del Comando Sur de los Estados Unidos encabezada por Evan Pettus. (Foto cortesía Ministerio Defensa)

El encuentro también sirvió para reafirmar el compromiso de impulsar iniciativas conjuntas que favorezcan la modernización institucional. La visita de la delegación estadounidense evidenció el excelente nivel de relaciones que mantienen las Fuerzas Armadas de República Dominicana y de Estados Unidos, sustentadas en décadas de cooperación, pero también en objetivos compartidos, según detallaron las fuentes oficiales.

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Por parte de la República Dominicana, acompañaron al ministro de Defensa el comandante general del Ejército, mayor general Jorge Iván Camino Pérez; el comandante general de la Armada, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez; el comandante general de la Fuerza Aérea, mayor general piloto Floreal T. Suárez Martínez; y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa. También participaron directores de dependencias militares y organismos especializados.

La delegación estadounidense incluyó oficiales superiores y personal técnico del Comando Sur de los Estados Unidos, quienes compartieron experiencias sobre entrenamiento militar, destacaron la importancia del trabajo conjunto en operaciones realizadas entre ambos ejercicios combinados.

La delegación del Comando Sur compartió experiencias sobre entrenamiento militar y destacó el trabajo conjunto en ejercicios combinados. (Foto cortesía Ministerio Defensa)
La delegación del Comando Sur compartió experiencias sobre entrenamiento militar y destacó el trabajo conjunto en ejercicios combinados. (Foto cortesía Ministerio Defensa)

La relación entre las fuerzas armadas de ambos países ha permitido desarrollar programas de entrenamiento, asistencia técnica e intercambio profesional. Estas iniciativas han contribuido a elevar los estándares de preparación y capacidad operativa de los militares dominicanos, así como a actualizar procedimientos y equipos, impulsando la modernización de las instituciones castrenses.

El fortalecimiento de la cooperación bilateral se refleja en la ejecución de ejercicios conjuntos y en la formación continua del personal, lo que facilita una respuesta más eficiente frente a amenazas a la seguridad regional y situaciones de emergencia. La alianza estratégica consolida una red de apoyo y confianza que beneficia a ambas naciones, las autoridades recalcaron que dichos acercamientos contribuyen a la estabilidad en el Caribe y el continente americano.

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