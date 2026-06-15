El viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi

El régimen de Irán afirmó este domingo que el acuerdo alcanzado con Estados Unidos establece el cese total de las operaciones militares en todos los frentes, incluida la situación en el Líbano, según declaraciones difundidas por la televisión estatal iraní.

El viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, sostuvo que el entendimiento marca un punto de quiebre en el conflicto. Según indicó, “se ha declarado un fin permanente e inmediato de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano”, al referirse al alcance del acuerdo entre ambas partes.

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De acuerdo con la versión iraní, el pacto no solo implica la suspensión de las hostilidades, sino que abre una fase posterior de negociación de 60 días en la que se discutirán los detalles de un acuerdo más amplio. En ese período, Teherán advirtió que adoptará medidas si considera que alguna de las partes incumple lo acordado.

El anuncio iraní se conoció después de que funcionarios de ambos países confirmaran la existencia de un marco de entendimiento que busca cerrar el conflicto militar, reabrir rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz y avanzar hacia una desescalada regional. El acuerdo fue presentado como un esquema general que deberá ser formalizado en los próximos días en Suiza.

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En paralelo, se informó que el plan incluye negociaciones posteriores sobre el programa nuclear iraní y sobre el levantamiento de sanciones económicas. Según fuentes vinculadas al proceso, el esquema contempla un período de transición en el que se mantendrían restricciones sobre el enriquecimiento de uranio y el desarrollo de infraestructura nuclear, hasta alcanzar un acuerdo definitivo.

El régimen de Irán dijo que el acuerdo con Estados Unidos pone fin “inmediatamente” a la guerra en Medio Oriente

Desde el lado estadounidense, el presidente Donald Trump confirmó la existencia del entendimiento y aseguró que el proceso estaba concluido. En un mensaje difundido en redes sociales, afirmó: “El acuerdo con la República Islámica de Irán está ahora completo”, al tiempo que anunció el fin de las restricciones al flujo marítimo en la región.

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El plan también contempla la reapertura del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte de energía a nivel global que había quedado severamente afectada durante el conflicto. En ese marco, se prevé la reactivación del tránsito de buques comerciales y petroleros, con impacto directo sobre el comercio internacional de hidrocarburos.

Según lo informado por mediadores regionales, el pacto incluye además el compromiso de ambas partes de detener las operaciones militares en todos los frentes activos, incluyendo el Líbano, uno de los puntos más sensibles de la confrontación. La mención a ese territorio responde a la persistencia de enfrentamientos indirectos entre actores aliados de Irán e Israel.

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En el terreno político y militar, la situación en Líbano había sido uno de los principales obstáculos en las negociaciones. En las últimas semanas se habían intensificado los intercambios de ataques entre fuerzas israelíes y grupos respaldados por Teherán, lo que complicaba los intentos de alcanzar un alto el fuego más amplio.

Donald Trump confirmó la existencia del entendimiento y aseguró que el proceso estaba concluido

El anuncio iraní se produjo en un contexto de alta tensión regional y tras meses de enfrentamientos que incluyeron ataques cruzados, bloqueos marítimos y restricciones al comercio energético. La guerra dejó miles de víctimas, principalmente en Irán y Líbano, y alteró de forma significativa los flujos globales de energía.

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Aunque el régimen iraní aseguró que el cese de hostilidades es inmediato, también advirtió que el proceso dependerá del cumplimiento de las condiciones acordadas durante la fase de transición. En ese sentido, insistió en que cualquier incumplimiento por parte de la otra parte podría modificar la implementación del acuerdo.

Por ahora, no hubo una reacción oficial inmediata por parte de Israel, uno de los actores clave en el conflicto regional, mientras se espera que en los próximos días se avance en la firma formal del entendimiento y en la definición de los mecanismos de verificación y cumplimiento del cese de las operaciones militares.

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(Con información de AFP y Reuters)