Logran manejar un avatar de videojuego solo con la mente y sin dispositivos invasivos

El procedimiento consiste en introducir al participante en una máquina de resonancia magnética para monitorear en tiempo real la actividad cerebral. (Composición Infobae: Allie Barton)

Investigadores de la Universidad de Yale han conseguido que personas manejen un avatar en un videojuego utilizando únicamente su actividad cerebral, sin recurrir a dispositivos invasivos. Este avance representa una alternativa prometedora a los chips cerebrales, dado que la nueva técnica se basa en el uso de una interfaz externa y no invasiva que trabaja en sintonía con la geometría natural del cerebro.

Los resultados sugieren que es posible lograr un control mental rápido y eficiente sobre un software, abriendo nuevas posibilidades para quienes buscan mejorar su interacción con la tecnología sin someterse a intervenciones quirúrgicas.

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Interfaz cerebro-computadora no invasiva: cómo funciona la tecnología de Yale

El estudio, recientemente publicado en Nature Neuroscience, describe el desarrollo de una interfaz cerebro-computadora (BCI) que prescinde de chips implantados y opta por un enfoque basado en resonancia magnética funcional (fMRI). A diferencia de otras soluciones tecnológicas que requieren cirugía, esta propuesta permite a los usuarios controlar elementos digitales a través de la mente usando equipos médicos ya existentes.

Así luce le avatar controlado por el paciente. (Yale)

El procedimiento consiste en introducir al participante en una máquina de resonancia magnética, no para realizar un escáner tradicional, sino para monitorear en tiempo real la actividad cerebral.

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Mientras la persona permanece en el escáner, un software interpreta los datos obtenidos y los transforma en comandos que mueven un avatar dentro de un videojuego. Este proceso se realiza de manera continua, con lecturas cerebrales cada dos segundos, lo que permite una interacción casi instantánea.

La clave de este avance radica en que los investigadores han diseñado algoritmos específicos que identifican la geometría cerebral de cada individuo. A partir de ese mapa personalizado, la interfaz traduce las señales cerebrales en acciones dentro del entorno digital, logrando que el usuario controle el avatar únicamente con el pensamiento.

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La nueva técnica se basa en el uso de una interfaz externa y no invasiva que trabaja en sintonía con la geometría natural del cerebro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resultados del experimento: rapidez de aprendizaje y adaptación cerebral

El equipo de Yale probó tres configuraciones distintas para determinar cuál era la más efectiva. Una opción se basaba en las rutas cerebrales más naturales y consolidadas de cada persona; otra, en trayectorias también naturales pero menos dominantes; y una tercera, en caminos que el cerebro no suele emplear y que requerían ser desarrollados desde cero.

Los resultados indicaron que, cuando la interfaz se alineaba con las rutas cerebrales más naturales, los participantes aprendían a mover el avatar en menos de una hora, e incluso en menos tiempo en algunos casos. Si el sistema utilizaba rutas menos habituales o completamente nuevas, el proceso de aprendizaje era considerablemente más lento.

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Este ajuste personalizado mostró además que el cerebro experimenta una reorganización física para adaptarse a las exigencias de la interfaz. Los investigadores observaron que estos cambios no solo se producían en las áreas cerebrales directamente involucradas en la tarea, sino que se extendían a otras regiones, generando un efecto en cadena a medida que el cerebro se acomodaba a la nueva forma de interacción.

Investigadores de la Universidad de Yale han conseguido que personas manejen un avatar en un videojuego utilizando únicamente su actividad cerebral. (Captura Nature)

Ventajas y limitaciones de la tecnología basada en fMRI

El principal beneficio de esta tecnología es su carácter no invasivo. No requiere de cirugías ni de la implantación de dispositivos dentro del cráneo, lo que supone una solución más segura y menos traumática para los usuarios. Además, el aprendizaje resulta más eficiente cuando la interfaz se adapta a la geometría cerebral de cada individuo, facilitando el control mental sobre el software.

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Sin embargo, la técnica presenta un inconveniente importante: la necesidad de utilizar equipos de resonancia magnética funcional, que son voluminosos y costosos. Esta condición limita su aplicabilidad fuera de entornos clínicos y de investigación, dificultando su adopción masiva o su integración en la vida cotidiana de las personas que podrían beneficiarse de una interfaz cerebro-computadora.

Aunque no se trata aún de una tecnología accesible para el público general, el avance logrado por los investigadores de Yale demuestra que es posible controlar dispositivos digitales con la mente sin recurrir a implantes invasivos.

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La investigación abre la puerta a nuevas aplicaciones futuras en el campo de las interfaces cerebro-computadora, con la expectativa de que, a medida que los equipos médicos evolucionen y se hagan más compactos, esta alternativa pueda llegar a más usuarios.