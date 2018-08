—¡No! Si yo le llego a pegar a una mujer me siento muy mal. ¿Te defendiste de una mujer? Sí, muchas veces me defendí de mujeres. Loquísimas, que se te vienen encima y no sabes cómo pararlas. ¿Hiciste enojar a una mujer hasta el punto de que te quisiera tirar un plato en la cabeza? Sí, claro, se han enojado mujeres conmigo. Pero es normal, natural. La mano de la mujer también mata porque puede matar a un hombre con este dedo y apretando un gatillo. Amo a la mujer por sobre todas las cosas, y mi actitud frente al mundo es femenina porque busco la verdad y la libertad, y me libera lo femenino porque me libera la mujer. Provengo de una mujer que amé toda la vida, que fue mi madre, la cual me hizo pero re contra cagar porque a los varones cuando amamos a la madre demasiado nos hace re contra cagar. He amado a las mujeres, las he adorado, he adorado a un montón de mujeres, me he portado mal con un montón de mujeres por no saber cómo manejar situaciones, me he portado demasiado bien con mujeres, las he querido por demás a mujeres que no se lo merecían, he sido traicionado por mujeres, he sido golpeado por mujeres, he vivido un montón de cosas en 55 años de vida. Jamás he molestado a una mujer, porque aparte siempre he sido bastante retraído en mi condición de miedo al rechazo por ser gordo.