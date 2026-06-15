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La contundente sentencia de Mario Alberto Kempes sobre la selección argentina en el umbral del debut en el Mundial 2026

El Matador ofreció su punto de vista sobre el elenco nacional albiceleste. ¡Qué es lo que más lo preocupa?

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El Matador ofreció su punto de vista

Mario Kempes ratificó que la selección argentina sigue siendo su principal candidata al título del Mundial 2026, aunque admitió que la cantidad de jugadores con problemas físicos le genera inquietud de cara al debut del martes ante Argelia en Kansas City.

“Para mí sigue siendo la favorita, realmente Scaloni está haciendo un muy buen trabajo", afirmó el ex goleador campeón del mundo en 1978 en diálogo con ESPN. El también ex delantero reconoció que dentro del plantel se produjeron cambios, pero los evaluó en términos positivos: “Han habido algunos recambios, algunos retoques, que han sido positivos por lo menos hasta ahora”.

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La preocupación de Kempes apunta directamente al estado físico del plantel. "Lo que quizás me preocupa un poquito es la cantidad de lesionados“, señaló, al advertir que varios futbolistas podrían llegar al torneo sin la preparación ideal. “A lo mejor no llegan con ese bagaje positivo de haber entrenado tranquilamente, que es lo que en un Mundial no se puede dar ventaja”, completó.

Mario Alberto Kempes sostuvo que la Selección sigue siendo favorita en el Mundial (EFE/Miguel Ángel Polo)
Mario Alberto Kempes sostuvo que la Selección sigue siendo favorita en el Mundial (EFE/Miguel Ángel Polo)

Pese a esa reserva, el histórico delantero expresó confianza en el manejo interno del grupo. “Scaloni está permanentemente con ellos”, dijo, y agregó: “Los jugadores son conscientes de que si estoy lesionado, lo voy a decir para no hacer fracasar al equipo”. Kempes también subrayó que sigue viendo al equipo “con mucha hambre de jugar” y destacó la armonía interna. “No hay egoísmo, no hay ego que perturbe un poquito la concentración”, una característica que considera determinante para pelear el título.

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La realidad del plantel le da sustento a esa preocupación. Al inicio de la semana, Lionel Scaloni enfrentó un escenario complejo: Nicolás Tagliafico, Nicolás González, Leandro Paredes, Julián Álvarez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Emiliano “Dibu” Martínez eran dudas para el partido ante los norteafricanos.

Tagliafico continúa afuera del equipo por una lesión en la cara posterior de la pantorrilla, mientras que Paredes, pese a recuperarse de un desgarro en el isquiotibial derecho, no llega en ritmo para integrar el once inicial. González recibió el alta médica tras una distensión leve en el sóleo y podría ser tenido en cuenta por Scaloni. Álvarez, por su parte, ya superó una inflamación de tobillo. Molina y Montiel se ejercitaron con normalidad en el Minerals National Performance Center, el campamento de la Albiceleste en Kansas City, aunque ambos llegan prácticamente sin rodaje al estreno.

El entrenamiento del Dibu Martínez antes del debut en el Mundial

El caso de Martínez fue el más delicado: el arquero del Aston Villa se incorporó al plantel mientras se recuperaba de una fractura en el dedo anular derecho. Según lo visto en los entrenamientos del fin de semana, el portero pudo ejercitarse con normalidad y, salvo contratiempos de último momento, será titular frente a Argelia. También se sumó a los trabajos Marcos Senesi, zaguero del Tottenham Hotspur, convocado a última hora para reemplazar a Leonardo Balerdi, del Olympique de Marsella, desafectado por una lesión grave en el sóleo.

Ante ese panorama, Scaloni analiza si mantiene la línea de cuatro defensores o migra a un esquema con tres marcadores centrales y dos laterales volantes. La baja de Tagliafico y la falta de ritmo de Molina y Montiel son los factores que empujan esa posibilidad. Si el técnico opta por la defensa de cuatro, la duda en la banda derecha recaerá entre Molina —que jugó 15 minutos ante Islandia— y Montiel, quien llega con más de 35 días de inactividad por el desgarro sufrido en el Atlético de Madrid. En la zaga central, dos de los tres disponibles —Cristian “Cuti” Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez— serán titulares, aunque Romero arrastra escaso ritmo tras su lesión de rodilla.

Si Scaloni se inclina por la línea de tres, los centrales serían Romero, Otamendi y Lisandro Martínez, con Giuliano Simeone como lateral volante por derecha y González por la izquierda. El mediocampo, con Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, aparece como la zona más definida del equipo. En la delantera, Lionel Messi es inamovible como capitán, y Lautaro Martínez lleva ventaja sobre Álvarez, cuyo último partido oficial fue el 5 de mayo en la revancha entre Atlético de Madrid y Arsenal por las semifinales de la Champions League.

Tras el debut ante Argelia, la agenda de Argentina en el torneo continuará el lunes 22 de junio frente a Austria, a las 14 horas, en el AT&T Stadium de Dallas, y cerrará el Grupo J el sábado 27 de junio ante Jordania, desde las 23, también en Dallas.

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