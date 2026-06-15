Petro se pronunció sobre los extranjeros que llegan al país a cometer delitos contra menores: “Basta ya. Colombia se respeta”

Gustavo Petro vinculó sus reflexiones con la necesidad de preservar la soberanía y la capacidad de decisión nacional - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República

A pocos días de que los colombianos definan el rumbo político del país en las urnas, el presidente Gustavo Petro volvió a intervenir en el debate público con una serie de mensajes en los que defendió las políticas económicas de su administración y reivindicó la autonomía de Colombia frente a modelos externos.

Sus declaraciones despertaron atención por el tono de advertencia y por la frase con la que cerró su pronunciamiento: “Colombia se respeta”.

La publicación apareció en un momento decisivo del calendario electoral, cuando la discusión sobre el futuro económico ocupa un lugar central en la campaña presidencial. Desde su cuenta en la red social X, el mandatario expuso argumentos relacionados con empleo, consumo, crecimiento empresarial y reducción de la pobreza, asuntos que consideró determinantes para el desarrollo nacional.

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El jefe de Estado sostuvo que las decisiones adoptadas durante su gobierno fortalecieron la economía interna y permitieron una mayor circulación de recursos entre los hogares.

Gustavo Petro lanzó advertencias sobre el rumbo económico de Colombia antes de la segunda vuelta de elecciones presidenciales - crédito @petrogustavo/X

Para el presidente Gustavo Petro, el incremento del salario mínimo impulsó el consumo y favoreció la creación de nuevas empresas, elementos que, según su visión, explican parte de los resultados económicos obtenidos durante los últimos años.

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Las críticas del mandatario a las influencias externas

Tras publicar este análisis, el mandatario respondió a su propio mensaje con un texto más contundente, en el que planteó que Colombia debe preservar un camino propio en materia económica y social.

Allí aseguró que adoptar determinadas fórmulas externas tendría consecuencias negativas para el país: “Colombia debe tener dignidad de escoger su propio camino que puede ayudar a guiar a la humanidad”.

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El mensaje avanzó luego hacia una crítica más amplia sobre las influencias externas que, a su juicio, buscan incidir en el debate público colombiano.

Petro cuestionó lo que considera intentos de influir en la discusión pública colombiana desde el exterior - crédito Fernando Vergara/AP Foto

De esta manera, el presidente Gustavo Petro cuestionó lo que considera campañas de desinformación financiadas desde el exterior y sostuvo que estas afectan la capacidad de análisis de los ciudadanos frente a los desafíos nacionales: “No es posible que tanta ignorancia producida con dinero desde Miami no nos permita razonar sobre la vida y nuestros hijos”.

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Las declaraciones tomaron un tono aún más severo cuando abordó asuntos relacionados con la explotación sexual de menores, por lo que el mandatario señaló que Colombia debe adoptar una posición más firme frente a quienes llegan al país para cometer delitos de esta naturaleza y cuestionó cualquier forma de tolerancia social frente a esos comportamientos.

“No más, igual que nos ponen visas, hay que poner visas de sanidad, para evitar que pedófilos que en EEUU abundan vengan con dólares a dañar la cabeza de padres y madres que sabemos entregan a sus niñas y niños para el placer sexual”, escribió el jefe de Estado.

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Uno de los apartados del mensaje de Gustavo Petro más comentados de su mensaje estuvo relacionado con la protección de niños, niñas y adolescentes - crédito @petrogustavo/X

“Basta ya. Colombia se respeta”, escribió el mandatario, en un mensaje que presentó como una defensa de la dignidad nacional y de la capacidad de los colombianos para decidir su futuro sin presiones externas.

La preocupación del mandatario por la niñez: ¿por qué se pronunció al respecto?

Aunque el presidente no mencionó un caso específico, sus declaraciones surgieron en medio de la indignación que provocó un presunto caso de abuso sexual contra un menor de edad en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá.

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El hecho salió a la luz gracias a la alerta de la comunidad, que permitió la intervención de las autoridades en un apartamento donde fueron encontrados varios menores de edad. El señalado, un ciudadano extranjero, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras avanzan las investigaciones sobre lo ocurrido.

La Policía Nacional de Colombia confirmó un presunto caso de abuso infantil en un edificio residencial de Bogotá tras la alerta de varios vecinos - crédito @ColombiaOscura/X

En ese escenario de rechazo ciudadano y preocupación por la protección de la niñez, se conoció el mensaje de Petro, que mostró su rechazo a que desde el exterior lleguen personas a cometer delitos y sobre todo contra menores de edad.

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