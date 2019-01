En ese mismo reportaje, el cantante de 24 años aseguraba: "Me encantaría tener una familia. Tener muchos hijos, quiero ser padre joven. Eso sí, no quiero esperar mucho tiempo para ser papá. Los quiero disfrutar, quiero disfrutar a mis hijos. Esos son los planes, aunque por el momento no. Solo niños ajenos".