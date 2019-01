Sin embargo, muchos seguidoras no notaron este detalle. Y especularon con que esa casa le pertenece al (ex) matrimonio. "Pobres niños, qué mal se van a poner", escribió una mujer, en referencia a los dos hijos de Sabrina y Luciano. La actriz optó por la paciencia: "No es mi casa ni nada de familia. Es trabajo. Por favor, responsabilidad con lo que dicen. ¡Gracias!", dijo, haciendo extensivo su pedido al resto de sus usuarios en las redes.