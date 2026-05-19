Colombia

Diego Cadavid y Laura Archbold habrían puesto fin a su relación tras más de diez años juntos: estas son las pistas de la supuesta ruptura

Los rumores de separación se intensificaron en los últimos días, tras difundirse declaraciones que señalan que la ruptura habría ocurrido hace dos semanas

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Diego Cadavid y Laura Archbold en un montaje de Infobae Colombia
Una fuente cercana a la pareja aseguró que una supuesta infidelidad habría sido el detonante de la ruptura, aunque ninguno de los dos lo ha confirmado públicamente - crédito @cadaviddiego/Instagram

La relación entre Diego Cadavid y Laura Archbold, considerada durante años como una de las más estables y discretas de la farándula colombiana, atraviesa un momento de incertidumbre tras la filtración de información sobre su presunta ruptura.

De acuerdo con reportes recientes, la pareja habría puesto fin a su vínculo sentimental luego de más de una década juntos, en medio de rumores sobre una supuesta infidelidad.

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La noticia surgió a raíz de declaraciones emitidas en el programa La Red, de Caracol Televisión, el fin de semana del 16 de mayo, donde los presentadores Mary Méndez y Carlos Vargas afirmaron haber recibido información de una fuente cercana a los actores. Según esta versión, la separación se habría producido hace aproximadamente dos semanas y tendría como detonante una infidelidad por parte de Diego Cadavid.

Hasta el momento, ni el actor ni Laura Archbold han confirmado o desmentido estos señalamientos. Consultados por el programa, Cadavid no respondió y Archbold optó por no hacer declaraciones sobre su vida personal.

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“Como dice la canción: nada dura para siempre, pues una de las parejas más estables del entretenimiento habría puesto fin a más de una década de relación. Una fuente cercana nos contó que Diego y Laura habrían terminado su relación, si esta gente no lo logró, yo no sé quién lo logra”, dijo Mary Méndez y Carlos Vargas en el programa La red.

La historia de la pareja comenzó en 2012, cuando se conocieron antes de que Laura representara a San Andrés en el Concurso Nacional de Belleza. En ese momento ambos mantenían otras relaciones, pero el reencuentro años después les permitió iniciar una relación sentimental que hicieron pública en 2015. A lo largo de casi once años, Cadavid y Archbold consolidaron un vínculo caracterizado por su bajo perfil y la ausencia de escándalos, pese a la exposición mediática y la diferencia de edad entre ambos.

Durante su relación, los actores lograron mantener su vida privada alejada de los reflectores, aunque en ocasiones compartieron aspectos de su día a día en redes sociales. Incluso trabajaron juntos en la exitosa producción Café con aroma de mujer, donde interpretaron a los hermanos Iván y Paula Vallejo, demostrando profesionalismo y naturalidad al separar lo personal de lo laboral.

En las últimas semanas, varios seguidores notaron señales de distanciamiento en las redes sociales de la pareja. Aunque ambos todavía se siguen mutuamente en Instagram, dejaron de compartir fotografías y apariciones conjuntas desde finales de abril, cuando publicaron imágenes de un viaje a Vietnam. Este cambio en su dinámica digital reforzó las especulaciones sobre la ruptura.

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