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Argentina es el país con más títulos en el Challenger Tour en 2026: supera a Francia, Estados Unidos, Italia y España

Con 11 consagraciones en el primer tramo de la temporada, el tenis nacional marca el ritmo en el circuito y reafirma su protagonismo

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Juan Manuel Cerúndolo se consagró campeón en el Challenger de Bordeaux (Crédito: juanmacerundolo)
Juan Manuel Cerúndolo se consagró campeón en el Challenger de Bordeaux (Crédito: juanmacerundolo)

Disputados los primeros cuatro meses de la temporada, el tenis argentino se convirtió en el país con más títulos en el circuito ATP Challenger. Hasta el momento, los jugadores nacionales suman 11 trofeos, cifra que ubica al país en lo más alto del ranking, por delante de Francia y Estados Unidos, ambos con ocho conquistas. Más atrás aparecen Italia con siete, mientras que España, Bélgica y Rusia reúnen seis cada uno.

La cosecha argentina tuvo nombres repartidos a lo largo de estos meses. Camilo Ugo Carabelli ganó en Rosario, Guido Justo festejó en Tigre I, Facundo Díaz Acosta fue el más destacado con tres títulos —Tigre II, São Leopoldo y Francavilla—, Mariano Navone levantó el trofeo en Cap Cana, Juan Manuel Cerúndolo se consagró en Bordeaux, Marco Trungelliti lo hizo en Kigali, Román Burruchaga en San Pablo, Genaro Olivieri en Santiago y Juan Manuel La Serna cerró la lista con el campeonato conseguido en Córdoba.

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Dentro de ese recorrido, hubo títulos con un peso especial. Tanto Navone, en República Dominicana, como Cerúndolo, en Francia, se quedaron con torneos de categoría 175, el nivel más alto dentro del tour. Son certámenes que reparten más puntos y premios, y suelen contar con cuadros más exigentes, por lo que representan una señal fuerte para jugadores que buscan afirmarse en el ATP Tour.

Otro dato que explica el buen presente argentino es el rendimiento en la región. Cuatro de los once títulos llegaron en el país —Rosario, Tigre I, Tigre II y Córdoba—, mientras que otros tres se consiguieron en torneos disputados en Chile y Brasil. Además, tanto Guido Justo como Juan Manuel La Serna lograron su primer trofeo Challenger frente al público local, un momento que suele marcar un antes y un después en la carrera de cualquier tenista.

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Facundo Díaz Acosta AAT Challenger Tigre II
Facundo Díaz Acosta durante la premiación del AAT Challenger edición Tigre II (Crédito: Prensa AAT)

Si hay una historia que refleja este presente, es la de Facundo Díaz Acosta. Después de varios problemas físicos y un fuerte retroceso en el ranking, el zurdo llegó a Tigre II con dudas y falta de confianza. Sin embargo, encontró allí el impulso que necesitaba: ganó el torneo y luego encadenó otros dos títulos en São Leopoldo y Francavilla. Ese envión le permitió recuperar terreno, volver a acercarse a los primeros planos y meterse en la clasificación de Roland Garros.

Más allá de los números, el inicio de 2026 vuelve a poner en evidencia una tendencia que el tenis argentino sostiene desde hace años: una fuerte presencia en el circuito Challenger, donde acumula 454 títulos a lo largo de la historia. Con protagonismo constante y nuevos campeones semana tras semana, Argentina no solo manda en el ranking de títulos de esta temporada, sino que ratifica su lugar como una de las grandes referencias del circuito camino al ATP Tour.

Ranking de países con más título en 2026

  • 1) Argentina — 11 títulos
  • 2) Francia — 8 títulos
  • 2) Estados Unidos — 8 títulos
  • 3) Italia — 7 títulos
  • 4) España — 6 títulos
  • 4) Bélgica — 6 títulos
  • 4) Rusia — 6 títulos
  • 5) Austria — 4 títulos
  • 6) Croacia — 3 títulos
  • 6) Corea del Sur — 3 títulos
  • 6) China — 3 títulos
  • 6) Reino Unido — 3 títulos
  • 6) Serbia — 3 títulos
  • 7) Japón — 2 títulos
  • 7) Luxemburgo — 2 títulos
  • 7) Paraguay — 2 títulos
  • 7) Sudáfrica — 2 títulos
  • 7) Australia — 2 títulos
  • 7) Portugal — 2 títulos
  • 7) Hungría — 2 títulos
  • 7) Chile — 2 títulos
  • 8) Ucrania — 1 título
  • 8) Grecia — 1 título
  • 8) Colombia — 1 título
  • 8) Brasil — 1 título
  • 8) Suiza — 1 título
  • 8) Bolivia — 1 título
  • 8) Uzbekistán — 1 título
  • 8) Hong Kong — 1 título
  • 8) Uruguay — 1 título

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