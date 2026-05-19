Etapa 10 del Giro de Italia - EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en la contrarreloj

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 10 del Giro de Italia.
El danés Johan Price - Petjersen del Alpecin Premier Tech consigue el mejor tiempo en el punto intermedio número 2.
Horario de salida de los ciclistas en la contrarreloj (hora de Colombia)
- Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): 8:26 a. m.
- Egan Bernal (Colombia - Netcompany Ineos): 8:49 a. m.
- Thymen Arensman (Países Bajos - Netcompany Ineos): 9:16 a. m.
- Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): 9:28 a. m.
- Afonso Eulalio (Portugal - Bahrain Victorious): 9:31 a. m.
Así quedó la clasificación general del Giro de Italia 2026
- 1. Afonso Eulálio (Portugal - Bahrain Victorious): 38 horas, 49 minutos y 44 segundos
- 2. Jonas Vingengaard (Dinamarca - Team Visma | Lease a Bike): a 2 minutos y 24 segundos
- 3. Felix Gall (Austria - Decathlon CMA CGM Team): a 2 minutos y 59 segundos
- 4. Jai Hindley (Australia - Red Bull BORA hansgrohe): a 4 minutos y 32 segundos
- 5. Christian Scaroni (Italia - XDS Astana Team): a 4 minutos y 43
- 6. Thymen Arensman (Países Bajos - Netcompany INEOS): a 5 minutos
- 7. Mathys Rondel(Francia - Tudor Pro Cycling Team): a 5:01
- 8. Ben O’Connor (Australia - Team Jayco AlUla): a 5:03
- 9. Giulio Pellizari (Italia - Red Bull BORA hansgrohe): a 5:15
- 10. Michael Storer (Australia - Tudor Pro Cycling Team): a 5:20
- 15. Egan Bernal (Colombia - Netcompany INEOS): a 6:49
- 36. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 25:46
Así es la contrarreloj del Giro de Italia 2026
La décima etapa del Giro de Italia 2026 se disputará el 19 de mayo, con una contrarreloj individual de 42 kilómetros entre Viareggio y Massa, marcando el retorno a la competencia tras la jornada de descanso. Esta será la única crono de la 109ª edición y podría ser decisiva en el desarrollo de la clasificación general.
El recorrido de la etapa transcurre en Toscana, sobre un trayecto casi llano, con apenas 105 metros de desnivel positivo acumulado y una pendiente media del 0,1 % en el último kilómetro. Especialistas en potencia sostenida y aerodinámica tendrán una ventaja considerable durante los más de 40 kilómetros contra el reloj.
Con la primera posición, Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious) partirá con la maglia rosa, pero el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), tras sus victorias en Blockhaus y Corno alle Scale, se sitúa segundo en la general a 2 minutos y 24 segundos. La contrarreloj supone una oportunidad clave para que Vingegaard recorte la diferencia antes de las próximas jornadas de montaña.
Entre los ciclistas más destacados, Felix Gall (Decathlon-CMA CGM), tercero a 2:59 del líder, Jai Hindley (Red Bull-Bora), Christian Scaroni (XDS-Astana) y Ben O’Connor (Jayco-AlUla) buscarán consolidar o mejorar posiciones en la tabla. El trayecto, al carecer de Kilómetro Red Bull, dependerá exclusivamente del rendimiento individual, sin opción a bonificaciones intermedias.
Retorno de actividades con la contrarreloj
La transmisión de la etapa 10 del Giro de Italia 2026 comenzó a partir de las 6:05 a. m. (hora de Colombia), y se puede ver a través de Dsports y de la aplicación digital de DGO.