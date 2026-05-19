Etapa 10 del Giro de Italia - EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en la contrarreloj

El danés Johan Price - Petjersen del Alpecin Premier Tech consigue el mejor tiempo en el punto intermedio número 2.

Horario de salida de los ciclistas en la contrarreloj (hora de Colombia)

11:23 hs

Así es la contrarreloj del Giro de Italia 2026

El regreso de la ronda italiana tendrá una contrarrelos de 42 kilómetros-crédito Giro de Italia

La décima etapa del Giro de Italia 2026 se disputará el 19 de mayo, con una contrarreloj individual de 42 kilómetros entre Viareggio y Massa, marcando el retorno a la competencia tras la jornada de descanso. Esta será la única crono de la 109ª edición y podría ser decisiva en el desarrollo de la clasificación general.

El recorrido de la etapa transcurre en Toscana, sobre un trayecto casi llano, con apenas 105 metros de desnivel positivo acumulado y una pendiente media del 0,1 % en el último kilómetro. Especialistas en potencia sostenida y aerodinámica tendrán una ventaja considerable durante los más de 40 kilómetros contra el reloj.

Con la primera posición, Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious) partirá con la maglia rosa, pero el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), tras sus victorias en Blockhaus y Corno alle Scale, se sitúa segundo en la general a 2 minutos y 24 segundos. La contrarreloj supone una oportunidad clave para que Vingegaard recorte la diferencia antes de las próximas jornadas de montaña.