¡Tengo el mejor spot publicitario del mundo! Mi Sol ☀️ ❤️ Este Viernes 18 a las 23 hs estreno en “El Nacional” @elnacionalsancorseguros #DaniLaChepiElla Etiquetá a tus amiguis con quien quieras ir con el nombre de la ciudad adonde vas a estar y participás por 2×1. Ej: #Miramar #MDQ … Gira por la Costa 👇🏻 19/1 San Clemente Teatro Centro 21/1 Villa Gesell Gesell Plaza 22/1 San Bernardo Teatro Auditorio 23/1 Miramar Teatro Astral 24/1 Pinamar Teatro La Torre 25/1 MDQ Teatro Teatriz 26/1 Canning Teatro Canning Entradas en Boletería o entrando a este link http://lagiraproducciones.com.ar/funciones/?page_id=166