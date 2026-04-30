Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 30 de abril

¿A cuánto es ofrece el dólar en bancos?
El dólar al público es ofrecido este jueves a $1.415 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.418,69 para la venta y $1.367,21 para la compra.
Compra de dólares y caída de reservas
El Banco Central absorbió el miércoles unos USD 76 millones con su intervención compradora en el mercado de cambios, para tomar el 14,1% e la oferta. En abril las compras de la entidad suman 2.562 millones de dólares.
Las reservas internacionales brutas retrocedieron USD 667 millones, a USD 45.211 millones, debido a una caída de USD 100 millones en cotizaciones de activos como el oro, más movimientos técnicos de bancos propios de fin de mes, que retiran divisas depositadas en cuentas del BCRA. Esos dólares regresarán a las arcas del Central a partir del lunes 4 de mayo con el comienzo del nuevo mes.
Con USD 537,6 millones negociados en el segmento de contado del mercado de cambios, la oferta fue suficiente para forzar la segunda baja para el dólar esta semana. Así, el tipo de cambio cedió 13 pesos o 0,9%, a 1.391,50 pesos. En abril la suba del dólar mayorista queda reducida a 9,50 pesos o 0,7 por ciento.
El dólar blue, a $1.415
El dólar blue bajó el miércoles en la misma proporción que el minorista en bancos y recortó 15 pesos o 1,1%, para terminar ofrecido a 1.415 pesos.
En medio de las negociaciones por garantías con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el ministro de Economía, Luis Caputo, avanzó con nuevas colocaciones del Bonar 2027 y Bonar 2028. Esta semana, la Secretaría de Finanzas adjudicó USD 848 millones a través de estos instrumentos y totaliza más de USD 1.300 millones en abril, lo que llevó la proyección de depósitos en moneda extranjera del Tesoro a cerca de USD 1.400 millones para el cierre de abril. Parte de esos fondos se utilizarían para cubrir un vencimiento por USD 800 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de comienzos de mayo.