Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 30 de abril

La divisa al público se sostiene a $1.415 para la venta en el Banco Nación. El dólar blue también alcanza los $1.415. El BCRA lleva comprados casi USD 7.000 millones en el mercado en el primer cuatrimestre

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13:07 hsHoy

¿A cuánto es ofrece el dólar en bancos?

El dólar al público es ofrecido este jueves a $1.415 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.418,69 para la venta y $1.367,21 para la compra.

13:06 hsHoy

Compra de dólares y caída de reservas

El Banco Central absorbió el miércoles unos USD 76 millones con su intervención compradora en el mercado de cambios, para tomar el 14,1% e la oferta. En abril las compras de la entidad suman 2.562 millones de dólares.

Las reservas internacionales brutas retrocedieron USD 667 millones, a USD 45.211 millones, debido a una caída de USD 100 millones en cotizaciones de activos como el oro, más movimientos técnicos de bancos propios de fin de mes, que retiran divisas depositadas en cuentas del BCRA. Esos dólares regresarán a las arcas del Central a partir del lunes 4 de mayo con el comienzo del nuevo mes.

13:06 hsHoy

El dólar perforó los $1.400 impulsado por una amplia oferta y se alejó del techo de la banda cambiaria

En el mercado de cambios se negociaron más de USD 500 millones y el tipo de cambio mayorista recortó 13 pesos. Al público cedió a $1.415 para la venta en el Banco Nación

En abril el dólar exhibe una leve suba de 0,7%.
En abril el dólar exhibe una leve suba de 0,7%.

Con USD 537,6 millones negociados en el segmento de contado del mercado de cambios, la oferta fue suficiente para forzar la segunda baja para el dólar esta semana. Así, el tipo de cambio cedió 13 pesos o 0,9%, a 1.391,50 pesos. En abril la suba del dólar mayorista queda reducida a 9,50 pesos o 0,7 por ciento.

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13:06 hsHoy

El dólar blue, a $1.415

El dólar blue bajó el miércoles en la misma proporción que el minorista en bancos y recortó 15 pesos o 1,1%, para terminar ofrecido a 1.415 pesos.

13:06 hsHoy

Caputo consiguió más de USD 1.300 millones en abril y refuerza la estrategia para pagar la deuda

Esta semana, la Secretaría de Finanzas colocó más de USD 800 millones en dos bonos en el mercado local. Qué otras alternativas activó el equipo económico para pagar los USD 4.300 millones de julio. El vencimiento con el FMI que podría impactar en los depósitos del Tesoro

Esta semana, el ministro de Economía, Luis Caputo, consiguió USD 848 millones con el Bonar 2027 y 2028. (Maximiliano Luna)
Esta semana, el ministro de Economía, Luis Caputo, consiguió USD 848 millones con el Bonar 2027 y 2028. (Maximiliano Luna)

En medio de las negociaciones por garantías con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el ministro de Economía, Luis Caputo, avanzó con nuevas colocaciones del Bonar 2027 y Bonar 2028. Esta semana, la Secretaría de Finanzas adjudicó USD 848 millones a través de estos instrumentos y totaliza más de USD 1.300 millones en abril, lo que llevó la proyección de depósitos en moneda extranjera del Tesoro a cerca de USD 1.400 millones para el cierre de abril. Parte de esos fondos se utilizarían para cubrir un vencimiento por USD 800 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de comienzos de mayo.

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