Crimen y Justicia

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: las últimas noticias de hoy, 30 de abril, minuto a minuto

El proceso se reanuda este jueves con la declaración de la expareja de Maradona. Se espera que hayan definiciones clave para la causa

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Verónica Ojeda habló luego de la primera audiencia por el nuevo juicio por la muerte de Maradona
Verónica Ojeda, expareja de Diego Maradona

El debate oral por la causa Maradona continuará este jueves a partir de las 10.30. Verónica Ojeda, madre del hijo menor de Diego Maradona, seguirá declarando ante el tribunal. Posteriormente, las partes deberán decidir si se reproduce o no el audio que ella misma presentó el martes como nueva prueba.

También declarará el médico Colin Campbell, que fue el primero en asistir a Maradona cuando se descompensó, y se espera que amplíe su indagatoria el psicólogo imputado Carlos Díaz.

12:37 hsHoy

Llegó Ojeda

12:22 hsHoy

Juicio por Maradona: declaran Verónica Ojeda, el médico que le hizo RCP a Diego y se define qué pasa con los nuevos audios

La audiencia se renuda este jueves a las 10 después de una jornada tensa. Las partes debatirán si reproducen o no la prueba que incorporó la expareja del Diez el martes

La expareja de Maradona continuará declarando este jueves
La expareja de Maradona continuará declarando este jueves

La última audiencia del juicio por la muerte de Maradona generó una ola de repercusiones adentro y afuera de la sala de debate. Verónica Ojeda, la expareja de Diego, comenzó a declarar el martes y admitió ante los jueces que tenía un nuevo audio clave para la causa, que pidió incorporar. El episodio provocó sorpresa, los abogados y los fiscales discutieron al respecto, y el tribunal se retiró a debatir. Finalmente, decidieron que la testigo aporte el material para el caso.

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