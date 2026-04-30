Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: las últimas noticias de hoy, 30 de abril, minuto a minuto

El debate oral por la causa Maradona continuará este jueves a partir de las 10.30. Verónica Ojeda, madre del hijo menor de Diego Maradona, seguirá declarando ante el tribunal. Posteriormente, las partes deberán decidir si se reproduce o no el audio que ella misma presentó el martes como nueva prueba.
También declarará el médico Colin Campbell, que fue el primero en asistir a Maradona cuando se descompensó, y se espera que amplíe su indagatoria el psicólogo imputado Carlos Díaz.
Llegó Ojeda
La última audiencia del juicio por la muerte de Maradona generó una ola de repercusiones adentro y afuera de la sala de debate. Verónica Ojeda, la expareja de Diego, comenzó a declarar el martes y admitió ante los jueces que tenía un nuevo audio clave para la causa, que pidió incorporar. El episodio provocó sorpresa, los abogados y los fiscales discutieron al respecto, y el tribunal se retiró a debatir. Finalmente, decidieron que la testigo aporte el material para el caso.