Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: las últimas noticias de hoy, 30 de abril, minuto a minuto

Verónica Ojeda, expareja de Diego Maradona

El debate oral por la causa Maradona continuará este jueves a partir de las 10.30. Verónica Ojeda, madre del hijo menor de Diego Maradona, seguirá declarando ante el tribunal. Posteriormente, las partes deberán decidir si se reproduce o no el audio que ella misma presentó el martes como nueva prueba.

También declarará el médico Colin Campbell, que fue el primero en asistir a Maradona cuando se descompensó, y se espera que amplíe su indagatoria el psicólogo imputado Carlos Díaz.