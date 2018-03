Por segundo año consecutivo, Google lo eligió como uno de los personajes más influyentes. Ser un referente, especialmente para el público joven, no es solo un halago, sino también una responsabilidad: "A los chicos que me siguen, les diría que si quieren hacer algo, no dejen que nadie los tire abajo. Me llegan mensajes de seguidores que me cuentan cosas de su vida, es muy fuerte, no puedo creer que me lo cuenten a mí, te dicen que los ayudaste cuando les pasó algo, me gusta la idea de causar sensaciones".