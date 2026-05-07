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Disney apuesta por una super app que fusiona entretenimiento, viajes y compras

El proyecto, impulsado por el nuevo CEO Josh D’Amaro, apunta a unificar plataformas que hoy operan de forma independiente

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La aplicación integraría Disney+ con servicios como Disneyland Resort y Disney Cruise Line Navigator. (Foto AP/Richard Drew)
La aplicación integraría Disney+ con servicios como Disneyland Resort y Disney Cruise Line Navigator. (Foto AP/Richard Drew)

The Walt Disney Company estaría trabajando en el desarrollo de una app que reuniría en un solo lugar sus servicios de streaming, parques temáticos y cruceros. La iniciativa, reportada por Bloomberg, busca eliminar las barreras entre las distintas plataformas digitales de la compañía y convertir Disney+ en el eje central de un ecosistema que va mucho más allá del entretenimiento en pantalla.

Qué es la super app de Disney y qué servicios integraría

El proyecto, impulsado por el nuevo CEO Josh D’Amaro, quien asumió el cargo en marzo de 2026, apunta a unificar plataformas que hoy operan de forma independiente.

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La aplicación integraría Disney+ con servicios como Disneyland Resort y Disney Cruise Line Navigator, permitiendo al usuario gestionar desde una sola interfaz tanto el acceso a contenido como la planificación de experiencias físicas.

Disney no ha confirmado oficialmente el proyecto, por lo que no hay fecha definida ni presentación formal por el momento. REUTERS/Dado Ruvic
Disney no ha confirmado oficialmente el proyecto, por lo que no hay fecha definida ni presentación formal por el momento. REUTERS/Dado Ruvic

D’Amaro planteó la visión durante la reunión anual con accionistas: Disney+ evolucionará más allá del streaming tradicional para convertirse en el eje digital de la compañía. La idea es simplificar la experiencia del usuario eliminando la necesidad de moverse entre múltiples apps para acceder a los distintos servicios de la marca.

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El proyecto enfrenta retos considerables. Cada plataforma fue construida sobre una infraestructura independiente, lo que genera obstáculos logísticos y tecnológicos que deberán resolverse antes de cualquier lanzamiento.

Es menester señalar que Disney no ha confirmado oficialmente el proyecto, por lo que no hay fecha definida ni presentación formal por el momento.

El proyecto enfrenta retos considerables. Cada plataforma fue construida sobre una infraestructura independiente. REUTERS/Dado Ruvic
El proyecto enfrenta retos considerables. Cada plataforma fue construida sobre una infraestructura independiente. REUTERS/Dado Ruvic

Por qué esta no es la primera vez que Disney intenta una plataforma integral

La unificación del ecosistema de Disney en una plataforma exclusiva ha sido un objetivo recurrente. De hecho, antes de la gestión de D’Amaro, Bob Iger ya había planteado una suscripción integral, inspirada en el modelo de Amazon Prime, para centralizar varios servicios de la empresa.

Ese concepto llegó a probarse en Reino Unido en una versión limitada, pero no logró el impacto esperado entre los inversionistas. La experiencia previa marca un antecedente que la compañía deberá tener en cuenta al definir cómo presentar y escalar el nuevo proyecto.

Qué otros frentes digitales tiene abiertos Disney

Además de la super app, Disney avanza en la integración de Hulu con Disney+, un proceso que ha enfrentado sus propios obstáculos técnicos y de derechos de contenido. La fusión de ambas plataformas forma parte de la misma estrategia de consolidación digital que impulsa el proyecto de la aplicación unificada.

La idea de reunir todos los servicios de Disney bajo una sola aplicación no es nueva dentro de la compañía. REUTERS/Brendan McDermid
La idea de reunir todos los servicios de Disney bajo una sola aplicación no es nueva dentro de la compañía. REUTERS/Brendan McDermid

La compañía también busca incursionar con mayor fuerza en la industria de los videojuegos, siguiendo la tendencia de competidores como Netflix, que ha expandido su oferta más allá del video bajo demanda.

En su próxima rendición de cuentas, la compañía revelaría el rumbo de sus plataformas tecnológicas y los avances logrados en sus planes interactivos hasta la fecha.

Disney+ traerá de vuelta a Casper en una serie live-action

Disney+ tendrá una nueva versión de Casper, el fantasma amigable, pero con un giro significativo respecto a las adaptaciones anteriores. Según información de Deadline, la plataforma se quedó con el proyecto tras competir con otros distribuidores interesados, y la propuesta apunta a un tono más oscuro y contemporáneo, similar al tratamiento que la serie Merlina dio a la familia Addams.

Casper (Gasparín), película de 1995 dirigida por Brad Silberling
La serie propone una versión con matices más oscuros del clásico fantasma amigable. (Fuente: IMDb)

El proyecto está en fase de desarrollo y tiene nombres de peso detrás. Rob Letterman y Hilary Winston escriben el guion y ejercen como productores ejecutivos, con Letterman también a cargo de la dirección.

Ambos tienen experiencia previa en Disney+ tras su trabajo en la serie Goosebumps. Steven Spielberg se suma como productor ejecutivo, retomando su vínculo con la franquicia después de su participación en la película de 1995.

La producción tiene una particularidad llamativa: corre por cuenta de Universal Content Productions en asociación con DreamWorks Animation Television, lo que significa que se trata de una propiedad ajena al ecosistema original de Disney.

De recibir luz verde definitiva, sería la primera serie de Universal Studio Group en estrenarse en Disney+, en línea con la estrategia del estudio de distribuir contenido en distintas plataformas.

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