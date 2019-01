"Sabemos que existen muchos casos, aunque no lleguen a ser reflejados por los medios. Apoyamos y empatizamos con cada víctima. Actrices Argentinas no posee las herramientas ni recursos para contener y ayudar a las cientos de víctimas que se nos acercaron a partir de la conferencia de prensa, no podemos ocupar la función que deberían cumplir el Estado y la Justicia, pero sí estamos trabajando incansablemente para contener y derivar los casos que llegan y para que esta realidad cambie", reza la publicación.