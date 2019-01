A mediados del año pasado, Coni contó a la revista Gente cómo comenzó su relación con Fantino: "Estaba en Tequila bailando con unas amigas y llegó Alejandro. Lo conocía, pero no demasiado. Miro muy poca tele y mucho menos escucho AM. Además, soy cero fútbol. Sigo los partidos cada cuatro años, en los Mundiales. Esa noche tuvimos una minicharla, me pidió mi cuenta de Instagram y me empezó a seguir".