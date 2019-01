"Solo agradezco haber pasado los mejores años de su vida con él. Me crió, me contó cuentos, me bañó, bailamos, cantamos y nos amamos mucho de verdad. Pasamos momentos muy jodidos y estuvimos ahí. Y lo volveríamos a hacer. Ojalá no sea necesario. Pero si hay algo que no me va, se lo digo o dejo de compartir si no estoy de acuerdo", agregó.