"¿Sabés qué pasa? Que cuando me tocás un hijo, yo no sé si ustedes recuerdan que yo me gané en Los Grimaldi el Carlos de Oro, al otro día fui y le rompí el auto a Daniel Agostini porque no me dejaba ver al 'Chino'. Cuando me tocan un hijo, me importa todo un carajo. Cuando quiero hacer las cosas por prensa, no toco temas tan serios, hablamos de boludeces", siguió.